Як підготувати полуницю до зимівлі: головні правила

Для гарного врожаю наступного року доглядати полуницю треба вже восени.

Основний догляд полуниця потребує, починаючи з весни. І тоді за свою працю дбайливі господарі протягом усього сезону отримують добрий урожай ягід.

Але й восени знайдеться що робити, якщо ви турбуєтеся про майбутнє плодоношення полуниці. Як доглядати полуницю наприкінці сезону, вам розповість "Телеграф".

Як правильно підготувати полуницю до зими

Видаліть на рослинах старе листя. Робити це краще гострим секатором, щоб не пошкодити точки зростання нового листя.

Між рядами полуниці видаліть бур’яни і розпушіть на глибину 10 см, але так, щоб не пошкодити коріння. Також зробіть підгортання, намагаючись не засипати сердечко.

Полив полуниці в цей період має бути нечастим, але рясним.

Щоб для закладки бруньок накопичилося достатньо корисних речовин, потрібно видалити в полуниці вуса. Але якщо ви плануєте збільшити плантацію, оберіть найсильніші розетки і вкореніть вуса.

Мульчування допоможе видалити бур’ян, позбавить процедури розпушування і знизить потребу в поливі полуниці.

Після закінчення сезону плодоношення у полуниці починається фаза зростання та підготовки до зимівлі. У цей час вона вимагає підгодовування азотом, калієм та фосфором.

Перед зимою, щоб коріння не замерзло, полуницю слід укрити соломою, сухим листям, сосновою хвоєю або іншими натуральними засобами.

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