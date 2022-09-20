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Як підготувати полуницю до зимівлі: головні правила

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Мульчування полуниці Новина оновлена 20 вересня 2022, 19:52
Мульчування полуниці

Для гарного врожаю наступного року доглядати полуницю треба вже восени.

Основний догляд полуниця потребує, починаючи з весни. І тоді за свою працю дбайливі господарі протягом усього сезону отримують добрий урожай ягід.

Але й восени знайдеться що робити, якщо ви турбуєтеся про майбутнє плодоношення полуниці. Як доглядати полуницю наприкінці сезону, вам розповість "Телеграф".

Як правильно підготувати полуницю до зими

  • Видаліть на рослинах старе листя. Робити це краще гострим секатором, щоб не пошкодити точки зростання нового листя.
  • Між рядами полуниці видаліть бур’яни і розпушіть на глибину 10 см, але так, щоб не пошкодити коріння. Також зробіть підгортання, намагаючись не засипати сердечко.
  • Полив полуниці в цей період має бути нечастим, але рясним.
  • Щоб для закладки бруньок накопичилося достатньо корисних речовин, потрібно видалити в полуниці вуса. Але якщо ви плануєте збільшити плантацію, оберіть найсильніші розетки і вкореніть вуса.
  • Мульчування допоможе видалити бур’ян, позбавить процедури розпушування і знизить потребу в поливі полуниці.
  • Після закінчення сезону плодоношення у полуниці починається фаза зростання та підготовки до зимівлі. У цей час вона вимагає підгодовування азотом, калієм та фосфором.
  • Перед зимою, щоб коріння не замерзло, полуницю слід укрити соломою, сухим листям, сосновою хвоєю або іншими натуральними засобами.

Раніше "Телеграф" давав корисні поради дачникам, як обрізати малину восени. А ще дізнайтеся, як урятувати врожай, якщо яблука гниють на дереві.

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#Урожай #Полуниця #Город