Як підготувати полуницю до зимівлі: головні правила
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для гарного врожаю наступного року доглядати полуницю треба вже восени.
Основний догляд полуниця потребує, починаючи з весни. І тоді за свою працю дбайливі господарі протягом усього сезону отримують добрий урожай ягід.
Але й восени знайдеться що робити, якщо ви турбуєтеся про майбутнє плодоношення полуниці. Як доглядати полуницю наприкінці сезону, вам розповість "Телеграф".
Як правильно підготувати полуницю до зими
- Видаліть на рослинах старе листя. Робити це краще гострим секатором, щоб не пошкодити точки зростання нового листя.
- Між рядами полуниці видаліть бур’яни і розпушіть на глибину 10 см, але так, щоб не пошкодити коріння. Також зробіть підгортання, намагаючись не засипати сердечко.
- Полив полуниці в цей період має бути нечастим, але рясним.
- Щоб для закладки бруньок накопичилося достатньо корисних речовин, потрібно видалити в полуниці вуса. Але якщо ви плануєте збільшити плантацію, оберіть найсильніші розетки і вкореніть вуса.
- Мульчування допоможе видалити бур’ян, позбавить процедури розпушування і знизить потребу в поливі полуниці.
- Після закінчення сезону плодоношення у полуниці починається фаза зростання та підготовки до зимівлі. У цей час вона вимагає підгодовування азотом, калієм та фосфором.
- Перед зимою, щоб коріння не замерзло, полуницю слід укрити соломою, сухим листям, сосновою хвоєю або іншими натуральними засобами.
Раніше "Телеграф" давав корисні поради дачникам, як обрізати малину восени. А ще дізнайтеся, як урятувати врожай, якщо яблука гниють на дереві.