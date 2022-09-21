Рождество Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в этот день
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В этот праздник рекомендуется соблюдать строгий пост и не есть продукты животного происхождения.
В среду, 21 сентября, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы, полное название которого звучит — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
В этот день в храмах проводятся богослужения, люди приходят к иконе Богородицы и просят у Девы Марии блага и здоровья для своих родных. Также святой молятся о счастливой семейной жизни, благополучных родах, здоровье детей, а бездетные женщины просят о зачатии.
Также, в это время верующие соблюдают ряд строгих обычаев и запретов, которые категорически нельзя нарушать.
Что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы
- нельзя распивать спиртные напитки.
- не стоит уклоняться от посещения церкви и молитв.
- запрещено сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи.
- не следует заниматься физическим трудом, тяжелой работой, затевать уборку по дому или заниматься сбором урожая.
- женщинам нельзя рукодельничать.
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