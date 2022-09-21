Рождество Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в этот день

В этот праздник рекомендуется соблюдать строгий пост и не есть продукты животного происхождения.

В среду, 21 сентября, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы, полное название которого звучит — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В этот день в храмах проводятся богослужения, люди приходят к иконе Богородицы и просят у Девы Марии блага и здоровья для своих родных. Также святой молятся о счастливой семейной жизни, благополучных родах, здоровье детей, а бездетные женщины просят о зачатии.

Также, в это время верующие соблюдают ряд строгих обычаев и запретов, которые категорически нельзя нарушать.

Что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

нельзя распивать спиртные напитки.

не стоит уклоняться от посещения церкви и молитв.

запрещено сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи.

не следует заниматься физическим трудом, тяжелой работой, затевать уборку по дому или заниматься сбором урожая.

женщинам нельзя рукодельничать.

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