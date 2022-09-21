Короткие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке: картинки и открытки

В народе праздник еще называется Малая Пречистая.

В среду, 21 сентября, православная церковь отмечает один из самых важных праздников в церковном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Спасителя.

Рождество Богородицы считается женским праздником, поэтому особое внимание в этот день уделяли именно им, поскольку женщины являются продолжательницами рода. Также в этот день в храмах проводятся богослужения, люди приходят к иконе Богородицы и просят у Девы Марии блага и здоровья для своих родных.

"Телеграф" подготовил соответствующие поздравления, картинки и открытки на украинском языке к празднику, которые вы можете отправить своим родным в соцсети или мессенджере.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке

Короткие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке в прозе

Сьогодні весь християнський світ святкує Різдво Пресвятої Богородиці – Матері Божої, рятівниці всього світу. Нехай вона пошле з небес всім радість і сяйво душ. Нехай свято ллється дитячим сміхом і в кожному домі настають лише добрі і щасливі часи!

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Нехай Господь благословить цей день – Різдво Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні йдемо до церкви, молимось, святкуємо прихід у наш світ діви Марії. Нехай усім нам в цей вересневий день сонце дарує своє тепло і світло, рідні та близькі поспішають до сімейної вечері зібратися разом і весело відзначити це свято.

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Від душі вітаємо з Різдвом Пресвятої Богородиці. Хай всі мрії збуваються, хай надія не покидає ніколи, хай діти і близькі завжди вам посміхаються, а в домівці живе тільки радість і доброта. Бажаємо всім творчих успіхів, творити без втоми, жити без хвороб і любити безкорисливо!

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Хто вірить в Бога, той сьогодні пишно святкує той день, коли настало Різдво Пресвятої Богородиці. Бажаємо кожному, хто ступає по цій землі, досягати своїх цілей, зберігати віру в Господа і надію на порятунок, творити навколо себе світ, добро, любов і красу.

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Сьогодні світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості і свята на душі, сімейного щастя, любові і довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності і милосердя.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоби молитви до Бога були почуті, щоб кожен день траплялося чудо, щоб Господь простягнув руку допомоги в скрутну хвилину, а Ангел стояв за твоїм плечем у моменти радості.

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