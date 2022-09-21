Короткі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою: картинки та листівки

У народі свято ще називається Мала Пречиста.

У середу, 21 вересня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Вважається, що цього дня народилася Діва Марія, яка потім стала матір’ю Спасителя.

Різдво Богородиці вважається жіночим святом, тому особливу увагу цього дня приділяли саме їм, оскільки жінки є продовжувачками. Також у цей день у храмах проводяться богослужіння, люди приходять до ікони Богородиці та просять у Діви Марії блага та здоров’я для своїх рідних.

"Телеграф" підготував відповідні привітання, картинки та листівки українською мовою до свята, які ви можете надіслати своїм рідним до соцмережі чи месенджера.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою

Короткі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою у прозі

Сьогодні весь християнський світ святкує Різдво Пресвятої Богородиці – Матері Божої, рятівниці всього світу. Нехай вона пошле з небес всім радість і сяйво душ. Нехай свято ллється дитячим сміхом і в кожному домі настають лише добрі і щасливі часи!

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Нехай Господь благословить цей день – Різдво Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні йдемо до церкви, молимось, святкуємо прихід у наш світ діви Марії. Нехай усім нам в цей вересневий день сонце дарує своє тепло і світло, рідні та близькі поспішають до сімейної вечері зібратися разом і весело відзначити це свято.

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Від душі вітаємо з Різдвом Пресвятої Богородиці. Хай всі мрії збуваються, хай надія не покидає ніколи, хай діти і близькі завжди вам посміхаються, а в домівці живе тільки радість і доброта. Бажаємо всім творчих успіхів, творити без втоми, жити без хвороб і любити безкорисливо!

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Хто вірить в Бога, той сьогодні пишно святкує той день, коли настало Різдво Пресвятої Богородиці. Бажаємо кожному, хто ступає по цій землі, досягати своїх цілей, зберігати віру в Господа і надію на порятунок, творити навколо себе світ, добро, любов і красу.

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Сьогодні світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості і свята на душі, сімейного щастя, любові і довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності і милосердя.

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоби молитви до Бога були почуті, щоб кожен день траплялося чудо, щоб Господь простягнув руку допомоги в скрутну хвилину, а Ангел стояв за твоїм плечем у моменти радості.

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