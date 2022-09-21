Різдво Пресвятої Богородиці 2022: що категорично не можна робити у цей день

У це свято рекомендується дотримуватися суворого посту і немає продуктів тваринного походження.

У середу, 21 вересня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці, повна назва якого звучить – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Цього дня у храмах проводяться богослужіння, люди приходять до ікони Богородиці та просять у Діви Марії блага та здоров’я для своїх рідних. Також святій моляться за щасливе сімейне життя, щасливі пологи, здоров’я дітей, а бездітні жінки просять про зачаття.

Також, у цей час віряни дотримуються низки суворих звичаїв та заборон, які категорично не можна порушувати.

Що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

не можна розпивати спиртні напої.

не варто ухилятися від відвідування церкви та молитов.

заборонено поганословити і лаятись, а також починати сварки з іншими членами сім’ї.

не слід займатися фізичною працею, важкою роботою, починати збирання вдома або займатися збиранням урожаю.

жінкам не можна займатись рукоділлям.

Також, "Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.