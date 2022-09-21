Рус

Різдво Пресвятої Богородиці 2022: що категорично не можна робити у цей день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Різдво Пресвятої Богородиці – свято з фіксованою датою
Різдво Пресвятої Богородиці – свято з фіксованою датою

У це свято рекомендується дотримуватися суворого посту і немає продуктів тваринного походження.

У середу, 21 вересня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці, повна назва якого звучить – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії.

Цього дня у храмах проводяться богослужіння, люди приходять до ікони Богородиці та просять у Діви Марії блага та здоров’я для своїх рідних. Також святій моляться за щасливе сімейне життя, щасливі пологи, здоров’я дітей, а бездітні жінки просять про зачаття.

Також, у цей час віряни дотримуються низки суворих звичаїв та заборон, які категорично не можна порушувати.

Що заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

  • не можна розпивати спиртні напої.
  • не варто ухилятися від відвідування церкви та молитов.
  • заборонено поганословити і лаятись, а також починати сварки з іншими членами сім’ї.
  • не слід займатися фізичною працею, важкою роботою, починати збирання вдома або займатися збиранням урожаю.
  • жінкам не можна займатись рукоділлям.

Також, "Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.

Теги:
#Заборони #Різдво Пресвятої Богородиці.