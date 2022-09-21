Как подготовить почву для тюльпанов: осенние работы в саду

Чтобы весной тюльпаны дружно зацвели, ухаживать за ними нужно с осени.

Одни из первых весенних цветов – это тюльпаны. Но высаживать луковицы, как и многие другие цветы, следует осенью.

"Телеграф" расскажет вам, как правильно подготовить тюльпаны к посадке, что делать с грядками, чем удобрять, на какой глубине должны быть луковицы, чтобы они хорошо перезимовали и порадовали вас весной буйным цветением.

Как подготовить грядки для тюльпанов

Важно выбрать правильное место, где будут расти ваши тюльпаны. Они лучше цветут на хорошо освещенных и открытых участках. Не нужно садить луковицы в низинке, где может скапливаться талая и дождевая вода. А еще периодически меняйте дислокацию тюльпанов на участке, чтобы избежать старых инфекций, грибков и болезней.

Перед высадкой луковиц почву нужно подготовить за 2-3 недели и оставить в покое. Когда температура грунта на глубине 10-15 см будет составлять от 7 до 10 градусов – это подходящее время для посадки тюльпанов. Если поторопиться, то укоренившиеся тюльпаны выпустят побеги и замерзнут зимой.

Тюльпаны любят рыхлый грунт с хорошей циркуляцией воздуха. Если у вас почва глинистая, в процессе перекопки в нее следует добавить песок, перепревшие опилки, торф. Также тюльпаны предпочитают почву с нейтральной кислотностью. Для раскисления грунта оптимально брать золу или доломитовую муку, которая щадяще влияет на кислотность.

Внося удобрения, не берите свежий навоз, потому что он сожжет луковицы. Для тюльпанов оптимальны калийно-фосфорные удобрения: компост, зола, сульфат калия с суперфосфатом.

Простого рыхления земли будет мало. Грядки следует перекопать на глубину примерно 30 см. Корни растений должны находиться достаточно глубоко. Во время посадки луковицы опускают на глубину, которая в 3 раза больше, чем высота самой луковицы.

Чтобы после посадки защитить тюльпаны от сорняков, вредителей и грызунов, проведите мульчирование. От крупных грызунов луковицы убережет проволочная сетка, разложенная сверху на грядки.

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