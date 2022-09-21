Как подготовить почву для тюльпанов: осенние работы в саду
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Чтобы весной тюльпаны дружно зацвели, ухаживать за ними нужно с осени.
Одни из первых весенних цветов – это тюльпаны. Но высаживать луковицы, как и многие другие цветы, следует осенью.
"Телеграф" расскажет вам, как правильно подготовить тюльпаны к посадке, что делать с грядками, чем удобрять, на какой глубине должны быть луковицы, чтобы они хорошо перезимовали и порадовали вас весной буйным цветением.
Как подготовить грядки для тюльпанов
- Важно выбрать правильное место, где будут расти ваши тюльпаны. Они лучше цветут на хорошо освещенных и открытых участках. Не нужно садить луковицы в низинке, где может скапливаться талая и дождевая вода. А еще периодически меняйте дислокацию тюльпанов на участке, чтобы избежать старых инфекций, грибков и болезней.
- Перед высадкой луковиц почву нужно подготовить за 2-3 недели и оставить в покое. Когда температура грунта на глубине 10-15 см будет составлять от 7 до 10 градусов – это подходящее время для посадки тюльпанов. Если поторопиться, то укоренившиеся тюльпаны выпустят побеги и замерзнут зимой.
- Тюльпаны любят рыхлый грунт с хорошей циркуляцией воздуха. Если у вас почва глинистая, в процессе перекопки в нее следует добавить песок, перепревшие опилки, торф. Также тюльпаны предпочитают почву с нейтральной кислотностью. Для раскисления грунта оптимально брать золу или доломитовую муку, которая щадяще влияет на кислотность.
- Внося удобрения, не берите свежий навоз, потому что он сожжет луковицы. Для тюльпанов оптимальны калийно-фосфорные удобрения: компост, зола, сульфат калия с суперфосфатом.
- Простого рыхления земли будет мало. Грядки следует перекопать на глубину примерно 30 см. Корни растений должны находиться достаточно глубоко. Во время посадки луковицы опускают на глубину, которая в 3 раза больше, чем высота самой луковицы.
- Чтобы после посадки защитить тюльпаны от сорняков, вредителей и грызунов, проведите мульчирование. От крупных грызунов луковицы убережет проволочная сетка, разложенная сверху на грядки.
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