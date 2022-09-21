Як підготувати ґрунт для тюльпанів: осінні роботи в саду

Щоб навесні тюльпани дружно зацвіли, доглядати їх треба з осені.

Одні з перших весняних квітів – тюльпани. Але висаджувати цибулини, як і багато інших квітів, слід восени.

"Телеграф" розповість вам, як правильно підготувати тюльпани до посадки, що робити з грядками, чим удобрювати, на якій глибині мають бути цибулини, щоб вони добре перезимували та порадували вас навесні буйним цвітінням.

Як підготувати грядки для тюльпанів

Важливо вибрати правильне місце, де зростатимуть ваші тюльпани. Вони краще цвітуть на добре освітлених та відкритих ділянках. Не треба садити цибулини в низинці, де може накопичуватися тала та дощова вода. А ще періодично змінюйте дислокацію тюльпанів на ділянці, щоб уникнути старих інфекцій, грибків та хвороб.

Перед висаджуванням цибулин грунт потрібно підготувати за 2-3 тижні і дати спокій. Коли температура ґрунту на глибині 10-15 см становитиме від 7 до 10 градусів – це підходящий час для посадки тюльпанів. Якщо поспішити, то тюльпани, що вкоренилися, випустять пагони і замерзнуть взимку.

Тюльпани люблять пухкий ґрунт із гарною циркуляцією повітря. Якщо у вас земля глиниста, в процесі перекопування до неї слід додати пісок, перепрілу тирсу, торф. Також тюльпани віддають перевагу грунту з нейтральною кислотністю. Для розкислення ґрунту оптимально брати золу або доломітове борошно, яке щадно впливає на кислотність.

Вносячи добрива, не беріть свіжий гній, тому що він спалить цибулини. Для тюльпанів оптимальні калійно-фосфорні добрива: компост, зола, сульфат калію із суперфосфатом.

Простого розпушування землі буде мало. Грядки слід перекопати на глибину приблизно 30 см. Коріння рослин має бути достатньо глибоко. Під час посадки цибулини опускають на глибину, яка у 3 рази більша за висоту самої цибулини.

Щоб після посадки захистити тюльпани від бур’янів, шкідників та гризунів, проведіть мульчування. Від великих гризунів цибулини вбереже дротяна сітка, розкладена зверху на грядки.

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