Тучи рассеются: у двух знаков Зодиака дела пойдут к лучшему по картам Таро

Этим знакам пора действовать, ведь удача полностью на их стороне

Сентябрь, война и Ретроградный Меркурий принесли массу испытаний для каждого украинца, некоторые погрязли в заботах и проблемах, однако для двух знаков Зодиака ситуация может измениться в лучшую сторону уже до конца этой недели.

Как говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" делал для всех знаков, счастливчиками этой недели являются Весы и Водолей.

Весам выпала карта Король кубков

Эта карта обещает, что то, о чем Вы мечтали, — уже близко, удача полностью на Вашей стороне, и черная полоса в жизни скоро закончится. Также уже на этой неделе Вы можете встретить свою любовь.

Водолеям выпала перевернутая Луна

В обычном положении эта карта говорит о лжи, ошибках и дурных проявлениях, однако в перевернутом наоборот указывает на скорые перемены к лучшему. Если у Вас на уме какой-то замысел или дело, — приступайте, все должно получиться.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, кому карты Таро обещают денежные поступления до конца сентября.