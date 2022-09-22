Хмари розсіються: у двох знаків Зодіаку справи підуть на краще за картами Таро

Цим знакам час діяти, адже успіх повністю на їхньому боці

Вересень, війна та Ретроградний Меркурій принесли масу випробувань для кожного українця, дехто занурився у турботи і проблеми, однак для двох знаків Зодіаку ситуація може змінитися на краще вже до кінця цього тижня.

Як каже розклад за картами Таро, який "Телеграф" робив для всіх знаків, щасливчиками цього тижня є Терези та Водолій.

Терезам випала карта Король кубків

Ця карта обіцяє, що те, про що Ви мріяли, — вже близько, успіх повністю на Вашому боці, і чорна смуга в житті скоро закінчиться. Також вже цього тижня Ви можете зустріти своє кохання.

Водоліям випав перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта говорить про брехню, помилки і погані прояви, проте в перевернутому навпаки вказує на майбутні зміни на краще. Якщо у Вас в голові якийсь задум чи справа, — приступайте, все має вийти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, кому карти Таро обіцяють грошові надходження до кінця вересня.