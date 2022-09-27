Воздвижение Креста Господня 2022: что категорически запрещено делать в этот день

В этот день бесполезно начинать дела, потому что ничего путного из этого не выйдет.

Ежегодно, 27 сентября, православная церковь отмечает один самых главных праздников, входящий в число двунадесятых, — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник посвящен двум важным событиям: как память об обнаружении креста, на котором распяли Спасителя Иисуса Христа, и возвращении этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.

В день Крестовоздвижения положено посетить храм и принять участие в торжественном богослужении, и конечно же прочитать молитву. Также традицией этого дня было соблюдение поста, поскольку праздник напоминал Христово распятие и смерть. Помимо посещения храма в этот день желательно окропить свое жилище святой водой.

Этот праздник считается одним из двенадцати Великих, поэтому церковь предписывает соблюдать ряд традиций и запретов.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября:

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Нельзя сквернословить.

Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.

Нельзя убирать, стирать, шить и выполнять любую грязную работу.

Запрещается ссориться и ругаться.

Нельзя начинать новые дела и проекты.

Не стоит давать деньги взаймы.

В народе говорили, что нельзя ходить в лес, к водоемам и в поля, так как там, готовясь к зиме, собирается всякая нечисть.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.