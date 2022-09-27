Воздвижение Креста Господня 2022: что категорически запрещено делать в этот день
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В этот день бесполезно начинать дела, потому что ничего путного из этого не выйдет.
Ежегодно, 27 сентября, православная церковь отмечает один самых главных праздников, входящий в число двунадесятых, — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник посвящен двум важным событиям: как память об обнаружении креста, на котором распяли Спасителя Иисуса Христа, и возвращении этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.
В день Крестовоздвижения положено посетить храм и принять участие в торжественном богослужении, и конечно же прочитать молитву. Также традицией этого дня было соблюдение поста, поскольку праздник напоминал Христово распятие и смерть. Помимо посещения храма в этот день желательно окропить свое жилище святой водой.
Этот праздник считается одним из двенадцати Великих, поэтому церковь предписывает соблюдать ряд традиций и запретов.
Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября:
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
- Нельзя сквернословить.
- Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.
- Нельзя убирать, стирать, шить и выполнять любую грязную работу.
- Запрещается ссориться и ругаться.
- Нельзя начинать новые дела и проекты.
- Не стоит давать деньги взаймы.
- В народе говорили, что нельзя ходить в лес, к водоемам и в поля, так как там, готовясь к зиме, собирается всякая нечисть.
Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2022 года.