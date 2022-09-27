Воздвиження Хреста Господнього 2022 року: що категорично заборонено робити в цей день

Цього дня марно розпочинати справи, бо нічого путнього з цього не вийде.

Щорічно, 27 вересня, православна церква відзначає одне з найголовніших свят, що входить до числа дванадесятих, — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Свято присвячене двом важливим подіям: як пам’ять про виявлення хреста, на якому розіп’яли Спасителя Ісуса Христа, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму у VII столітті.

У день Хрестовоздвиження належить відвідати храм і взяти участь в урочистому богослужінні, і звичайно ж прочитати молитву. Також традицією цього дня було дотримання посту, оскільки свято нагадувало Христове розп’яття та смерть. Окрім відвідування храму цього дня бажано окропити своє житло святою водою.

Це свято вважається одним із дванадцяти Великих, тому церква наказує дотримуватися низки традицій та заборон.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня:

Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти.

Не можна поганословити.

Заборонено займатися будь-якою важкою працею.

Не можна прибирати, прати, шити та виконувати будь-яку брудну роботу.

Забороняється сваритися та лаятися.

Не можна розпочинати нові справи та проєкти.

Не варто давати гроші в борг.

У народі казали, що не можна ходити в ліс, до водойм і в поля, бо там, готуючись до зими, збирається будь-яка нечисть.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.