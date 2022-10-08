Укр

Покровская родительская суббота 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Когда Покровская родительская суббота в 2022 году
Когда Покровская родительская суббота в 2022 году

Отметим, что поста в этот день нет, поэтому пищевых запретов нет.

В субботу, 8 октября, накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, принято поминать усопших. Этот день называется Покровская родительская суббота. В этот день рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.

Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:

  • Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.
  • Не стоит поминать усопших алкоголем.
  • Нельзя убиваться об умершем.
  • Нельзя работать.
  • Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.
  • Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2022 года.

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#Запреты #Покровская родительская суббота