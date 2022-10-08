Покровская родительская суббота 2022: что категорически нельзя делать в этот день
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Отметим, что поста в этот день нет, поэтому пищевых запретов нет.
В субботу, 8 октября, накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, принято поминать усопших. Этот день называется Покровская родительская суббота. В этот день рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.
Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:
- Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.
- Не стоит поминать усопших алкоголем.
- Нельзя убиваться об умершем.
- Нельзя работать.
- Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.
- Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.
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