Покровская родительская суббота 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Отметим, что поста в этот день нет, поэтому пищевых запретов нет.

В субботу, 8 октября, накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, принято поминать усопших. Этот день называется Покровская родительская суббота. В этот день рекомендуется посетить храм и помолиться о душах умерших родственников, друзей, знакомых, поставив свечу за упокой, а затем сходить на кладбище.

Православные верят, что души умерших посещают их, поэтому поминальный ужин лучше приготовить дома.

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу:

Нельзя поминать умерших дурным словом или плохо думать о них.

Не стоит поминать усопших алкоголем.

Нельзя убиваться об умершем.

Нельзя работать.

Нельзя заказывать панихиду самоубийцам.

Нельзя ссорится, плакать, сквернословить и желать зла.

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