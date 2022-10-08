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Покровська батьківська субота 2022 року: що категорично не можна робити в цей день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коли Покровська батьківська субота у 2022 році
Коли Покровська батьківська субота у 2022 році

Зазначимо, що посту цього дня немає, тому харчових заборон немає.

У суботу, 8 жовтня, напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці заведено поминати померлих. Цей день називається Покровська батьківська субота. У цей день рекомендується відвідати храм і помолитися за душі померлих родичів, друзів, знайомих, поставивши свічку за упокій, а потім сходити на цвинтар.

Православні вірять, що душі померлих відвідують їх, тому поминальну вечерю краще приготувати вдома.

Що не можна робити у Покровську батьківську суботу:

  • Не можна згадувати померлих поганим словом чи погано думати про них.
  • Не варто згадувати покійних алкоголем.
  • Не можна вбиватись про померлого.
  • Не можна працювати.
  • Не можна замовляти панахиду самогубцям.
  • Не можна сваритися, плакати, поганословити і бажати зла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні та державні свята відзначаються у жовтні 2022 року.

Теги:
#Заборони #Покровська поминальна субота