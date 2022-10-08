Покровська батьківська субота 2022 року: що категорично не можна робити в цей день

Зазначимо, що посту цього дня немає, тому харчових заборон немає.

У суботу, 8 жовтня, напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці заведено поминати померлих. Цей день називається Покровська батьківська субота. У цей день рекомендується відвідати храм і помолитися за душі померлих родичів, друзів, знайомих, поставивши свічку за упокій, а потім сходити на цвинтар.

Православні вірять, що душі померлих відвідують їх, тому поминальну вечерю краще приготувати вдома.

Що не можна робити у Покровську батьківську суботу:

Не можна згадувати померлих поганим словом чи погано думати про них.

Не варто згадувати покійних алкоголем.

Не можна вбиватись про померлого.

Не можна працювати.

Не можна замовляти панахиду самогубцям.

Не можна сваритися, плакати, поганословити і бажати зла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні та державні свята відзначаються у жовтні 2022 року.