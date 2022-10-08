Покровська батьківська субота 2022 року: що категорично не можна робити в цей день
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Зазначимо, що посту цього дня немає, тому харчових заборон немає.
У суботу, 8 жовтня, напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці заведено поминати померлих. Цей день називається Покровська батьківська субота. У цей день рекомендується відвідати храм і помолитися за душі померлих родичів, друзів, знайомих, поставивши свічку за упокій, а потім сходити на цвинтар.
Православні вірять, що душі померлих відвідують їх, тому поминальну вечерю краще приготувати вдома.
Що не можна робити у Покровську батьківську суботу:
- Не можна згадувати померлих поганим словом чи погано думати про них.
- Не варто згадувати покійних алкоголем.
- Не можна вбиватись про померлого.
- Не можна працювати.
- Не можна замовляти панахиду самогубцям.
- Не можна сваритися, плакати, поганословити і бажати зла.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні та державні свята відзначаються у жовтні 2022 року.