"А чего именинник свечи не задувает?": взрывы на Крымском мосту породили шквал мемов и приколов (фото, видео)

Украинцы готовы накрывать праздничные столы, чтобы отметить День "бавовны" на Крымском мосту.

Утро 8 октября каждый украинец действительно может назвать добрым, ведь любимая постройка российского диктатора, "гордость" владимира путина — Крымский(Керченский) мост с самого утра получил разряд "бавовны". И пока россияне оплакивают то, "каким красивым он был", и пытаются понять "что случилось?", украинцы вовсю выкладываются в создание различных приколов, мемов и смешных видео.

Стоит отметить, что на это событие отреагировали и многие украинские знаменитости, которые также не теряют возможности поиздеваться над россиянами. Своими реакциями с своих соцсетях уже поделились певица Камалия, шоумен Владимир Остапчук, фитнесс-тренер Марина Боржемская, ведущая Маричка Падалко, ведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, телеведущий Андрей Бедняков, кулинар Евгений Клопотенко и многие другие.

Взрывы на Крымском мосту: реакция украинских звезд

Андрей Бедняков

Наталья Могилевская

"КРЫМСКИЙ МОСТ ГОРИТ! и такое в жизни бывает)) доброе утро! Ps. момент взрыва в Крымском мосту. С днем рождения, Пуйло!"

Эктор Хименес-Браво

"Что по бавовне? ВСУ – лучший поставщик хлопка во всем мире! Верим и гордимся. А вы там и дальше молчите, ничего не горит".

Марина Боржемская

"Интересное явление — почему горит Крымский мост. Кто-то знает причину?"

Маричка Падалко

Доброе утро. Так сейчас горит Крымский мост. Прямо как на эскизе марки "Укрпочты". Вот она – сила визуализации!

Камалия

"Где же вовка? Надо идти свечи задувать! Надеюсь, это его последний день рождения"

Владимир Остапчук

"С днем рождения, вова"

Евгений Клопотенко

"Украинцы наконец-то зажгли костер в Крыму, чтобы наварить борща на всю нашу страну"

И, как бонус, мы собрали еще немного приколов и мемов из соцсетей, которыми делятся украинцы на своих страничках в Инстаграм, Тик-Ток и телеграм-каналах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на взрывы на Крымском мосту отреагировали обычные россияне. Спойлер — много паники и ненависти в сторону украинцев.

Также мы показывали момент самой "бавовны" на переправе и объясняли, в чем ее главная странность.