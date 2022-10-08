Укр

"А чего именинник свечи не задувает?": взрывы на Крымском мосту породили шквал мемов и приколов (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Лучшие приколы про Крымский мост Новость обновлена 08 октября 2022, 13:28
Лучшие приколы про Крымский мост

Украинцы готовы накрывать праздничные столы, чтобы отметить День "бавовны" на Крымском мосту.

Утро 8 октября каждый украинец действительно может назвать добрым, ведь любимая постройка российского диктатора, "гордость" владимира путина — Крымский(Керченский) мост с самого утра получил разряд "бавовны". И пока россияне оплакивают то, "каким красивым он был", и пытаются понять "что случилось?", украинцы вовсю выкладываются в создание различных приколов, мемов и смешных видео.

Стоит отметить, что на это событие отреагировали и многие украинские знаменитости, которые также не теряют возможности поиздеваться над россиянами. Своими реакциями с своих соцсетях уже поделились певица Камалия, шоумен Владимир Остапчук, фитнесс-тренер Марина Боржемская, ведущая Маричка Падалко, ведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, телеведущий Андрей Бедняков, кулинар Евгений Клопотенко и многие другие.

Взрывы на Крымском мосту: реакция украинских звезд

  • Андрей Бедняков
Приколы про взрывы на Крымском мосту - Бедняков
Приколы про взрывы на Крымском мосту - Бедняков
  • Наталья Могилевская

"КРЫМСКИЙ МОСТ ГОРИТ! и такое в жизни бывает)) доброе утро! Ps. момент взрыва в Крымском мосту. С днем рождения, Пуйло!"

  • Эктор Хименес-Браво

"Что по бавовне? ВСУ – лучший поставщик хлопка во всем мире! Верим и гордимся. А вы там и дальше молчите, ничего не горит".

  • Марина Боржемская

"Интересное явление — почему горит Крымский мост. Кто-то знает причину?"

Приколы про взрывы на Крымском мосту - Марина Боржемская
  • Маричка Падалко

Доброе утро. Так сейчас горит Крымский мост. Прямо как на эскизе марки "Укрпочты". Вот она – сила визуализации!

  • Камалия

"Где же вовка? Надо идти свечи задувать! Надеюсь, это его последний день рождения"

  • Владимир Остапчук

"С днем рождения, вова"

  • Евгений Клопотенко

"Украинцы наконец-то зажгли костер в Крыму, чтобы наварить борща на всю нашу страну"

И, как бонус, мы собрали еще немного приколов и мемов из соцсетей, которыми делятся украинцы на своих страничках в Инстаграм, Тик-Ток и телеграм-каналах.

Приколы про взрывы на Крымском мосту
Приколы про взрывы на Крымском мосту
Приколы про взрывы на Крымском мосту
Приколы про взрывы на Крымском мосту
Приколы про взрывы на Крымском мосту
Приколы про взрывы на Крымском мосту

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на взрывы на Крымском мосту отреагировали обычные россияне. Спойлер — много паники и ненависти в сторону украинцев.

Также мы показывали момент самой "бавовны" на переправе и объясняли, в чем ее главная странность.

Теги:
#Смех #Юмор #Приколы #Крымский мост