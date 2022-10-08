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"А чого іменинник свічки не задуває?": вибухи на Кримському мості породили шквал мемів та приколів (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найкращі приколи про Кримський міст Новина оновлена 08 жовтня 2022, 13:03
Найкращі приколи про Кримський міст

Українці готові накривати святкові столи, щоб відзначити День "бавовни" на Кримському мосту.

Ранок 8 жовтня кожен українець справді може назвати добрим, адже улюблена споруда російського диктатора, "гордість" володимира путіна — Кримський (Керченський) міст із самого ранку отримав розряд "бавовни". І поки росіяни оплакують те, "яким гарним він був", і намагаються зрозуміти "що трапилося?", українці викладаються у створення різних приколів, мемів і смішних відео.

Варто зазначити, що на цю подію відреагували і багато українських знаменитостей, які також не втрачають можливості познущатися з росіян. Своїми реакціями зі своїх соцмереж вже поділилися співачка Камалія, шоумен Володимир Остапчук, фітнес-тренер Марина Боржемська, ведуча Марічка Падалко, ведучий і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, телеведучий Андрій Бедняков, кулінар Євген Клопотенко.

Вибухи на Кримському мості: реакція українських зірок

  • Андрій Бідняков
Приколи про вибухи на Кримському мосту — Бідняків
Приколи про вибухи на Кримському мосту — Бідняків
  • Наталія Могилевська

"КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОРИТ! і таке в житті буває)) доброго ранку! Ps. момент вибуху в Кримському мості. З днем народження, Пуйло!"

  • Ектор Хіменес-Браво

"Що по бавовні? ЗСУ – найкращий постачальник бавовни у всьому світі! Віримо і пишаємося. А ви там і далі мовчите, нічого не горить".

  • Марина Боржемська

"Цікаве явище – чому горить Кримський міст. Хтось знає причину?"

Приколи про вибухи на Кримському мосту — Марина Боржемська
  • Марічка Падалко

Доброго ранку. Так зараз горить Кримський міст. Прямо як на ескізі марки "Укрпошти". Ось вона сила візуалізації!

  • Камалія

"Де ж вовка? Треба йти свічки задувати! Сподіваюся, це його останній день народження"

  • Володимир Остапчук

"З днем народження, вова"

  • Євген Клопотенко

"Українці нарешті запалили багаття у Криму, щоб наварити борщу на всю нашу країну"

І, як бонус, ми зібрали ще трохи приколів та мемів із соцмереж, якими діляться українці на своїх сторінках в Інстаграм, Тік-Ток та телеграм-каналах.

Приколи про вибухи на Кримському мості
Приколи про вибухи на Кримському мості
Приколи про вибухи на Кримському мості
Приколи про вибухи на Кримському мості
Приколи про вибухи на Кримському мості
Приколи про вибухи на Кримському мості

Раніше "Телеграф" розповідав, як на вибухи на Кримському мості відреагували звичайні росіяни. Спойлер — багато паніки та ненависті у бік українців.

Також ми показували момент самої "бавовни" на переправі і пояснювали, в чому її головна дивина.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Кримський міст