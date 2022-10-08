"А чого іменинник свічки не задуває?": вибухи на Кримському мості породили шквал мемів та приколів (фото, відео)

Українці готові накривати святкові столи, щоб відзначити День "бавовни" на Кримському мосту.

Ранок 8 жовтня кожен українець справді може назвати добрим, адже улюблена споруда російського диктатора, "гордість" володимира путіна — Кримський (Керченський) міст із самого ранку отримав розряд "бавовни". І поки росіяни оплакують те, "яким гарним він був", і намагаються зрозуміти "що трапилося?", українці викладаються у створення різних приколів, мемів і смішних відео.

Варто зазначити, що на цю подію відреагували і багато українських знаменитостей, які також не втрачають можливості познущатися з росіян. Своїми реакціями зі своїх соцмереж вже поділилися співачка Камалія, шоумен Володимир Остапчук, фітнес-тренер Марина Боржемська, ведуча Марічка Падалко, ведучий і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, телеведучий Андрій Бедняков, кулінар Євген Клопотенко.

Вибухи на Кримському мості: реакція українських зірок

Андрій Бідняков

Наталія Могилевська

"КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОРИТ! і таке в житті буває)) доброго ранку! Ps. момент вибуху в Кримському мості. З днем народження, Пуйло!"

Ектор Хіменес-Браво

"Що по бавовні? ЗСУ – найкращий постачальник бавовни у всьому світі! Віримо і пишаємося. А ви там і далі мовчите, нічого не горить".

Марина Боржемська

"Цікаве явище – чому горить Кримський міст. Хтось знає причину?"

Марічка Падалко

Доброго ранку. Так зараз горить Кримський міст. Прямо як на ескізі марки "Укрпошти". Ось вона сила візуалізації!

Камалія

"Де ж вовка? Треба йти свічки задувати! Сподіваюся, це його останній день народження"

Володимир Остапчук

"З днем народження, вова"

Євген Клопотенко

"Українці нарешті запалили багаття у Криму, щоб наварити борщу на всю нашу країну"

І, як бонус, ми зібрали ще трохи приколів та мемів із соцмереж, якими діляться українці на своїх сторінках в Інстаграм, Тік-Ток та телеграм-каналах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на вибухи на Кримському мості відреагували звичайні росіяни. Спойлер — багато паніки та ненависті у бік українців.

Також ми показували момент самої "бавовни" на переправі і пояснювали, в чому її головна дивина.