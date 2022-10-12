Мила Кунис со словами на глазах рассказала, как дочь узнала о своих украинских корнях — видео стало вирусным

Актриса с начала вторжения активно помогает Украине

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис не смогла сдержать слезы, когда рассказывала, как ее дочь впервые узнала, что она наполовину украинка.

Во время выступления на шоу Джоша Хоровица "Счастлив, грустный, сконфужен", актриса рассказала, что недавно имела разговор со своей 8-летней дочерью Уайатт Изабель.

"Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". "Так я наполовину украинка?" Я говорю: "Да". "Она: "Yeah!" (Да!) Она была так горда, это был такой момент. У меня прямо слезы наворачиваются", — сказала она.

Кунис отметила, что гордится тем, что ее дочь знает о событиях, происходящих в Украине.

Стоит отметить, что Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером активно помогают Украине, так после начала войны пара собрала 35 миллионов долларов на помощь украинским беженцам.

Напомним, накануне Украина подверглась одной из самых массовых ракетных атак с начала войны, вследствие чего было повреждено около 30% объектов энергетической инфраструктуры. Это вызвало реакцию не только в украинских звезд, но и у мировых, в частности на это отреагировала актриса Милла Йовович.