Міла Куніс зі словами на очах розповіла, як дочка дізналася про своє українське коріння — відео стало вірусним

Актриса з початку вторгнення активно допомагає Україні

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс не спромоглася стримати сльози, коли розповідала, як її дочка вперше дізналася, що вона наполовину українка.

Під час виступу на шоу Джоша Хоровиця "Щасливий, сумний, збентежений", актриса розповіла, що нещодавно мала розмову зі своєю 8-річною дочкою Уайатт Ізабель.

"Моя дочка каже: "В Україні зараз війна?" Я говорю: "Так". "А хіба ти не з України?" Я говорю: "Так". Вона: "Yeah!" (Так!) Вона була така горда, це був такий момент. У мене прямо сльози навертаються", — сказала вона.

Куніс зазначила, що пишається тим, що її дочка знає про події, які відбуваються в Україні.

Варто зазначити, що Куніс разом із чоловіком Ештоном Кутчером активно допомагають Україні, тож після початку війни пара зібрала 35 мільйонів доларів на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, напередодні Україна зазнала однієї з наймасовіших ракетних атак з початку війни, внаслідок чого було пошкоджено близько 30% об’єктів енергетичної інфраструктури. Це викликало реакцію не лише в українських зірок, а й у світових, зокрема на це відреагувала акторка Мілла Йовович.