Похудевшая Alyona Alyona поразила фанов своим внешним видом (фото)

Артистка решила привести свои мысли и тело "к гармонии".

Популярнейшая украинская реперша Alyona Alyona, которая ранее презентовала яркий трек про Крым вместе с paashee, удивила сеть своим преображением. Знаменитость заметно похудела, что ей кстати очень идет, и с "пышки" превратилась в более утонченную версию себя.

О своих изменениях в фигуре и не только Alyona Alyona рассказала у себя на странице в Инстаграм, а также поделилась несколькими снимками обновленной себя. На фото артистка предстала в наряде в бирюзово-фиолетовых тонах: в футболке, накидке и лосинах.

В подписи к снимкам Алена рассказала, что решила заняться "своим хаосом", включая фигуру, еще в январе, однако в ее планы вмешалась война. И вот только спустя полгода реперша смогла снова взять себя в руки, чтобы обрести гармонию. Более того, у нее на пути встретились люди, которые ее вдохновили.

"Стабильно худею? Нет. Я просто пытаюсь найти свой ДЗЭН с едой. А его можно обрести через любовь к себе. А я еще только учусь любить себя по-настоящему. Потому что до этого только приняла себя. Для себя я "ок" любая. А с едой стремлюсь к гармонии" — добавила артистка.

В комментариях поклонники реперши предположили, что таким "наставником" в похудении для Alyona Alyona стала ее коллега и подруга Яна Шамаева, более известная как Jerry Heil. Также под фото можно увидеть и множество комплиментов в адрес артистки.

Также, "Телеграф" ранее рассказывал, что Alyona Alyona обновила свой трек "Викину", превратив его в патриотический хит, заявив, что она хочет "Викинуть рашку зі свого життя".