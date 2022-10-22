Схудла Alyona Alyona вразила фанів своїм зовнішнім виглядом (фото)

Артистка вирішила привести свої думки та тіло "до гармонії".

Найпопулярніша українська реперка Alyona Alyona, яка раніше презентувала яскравий трек про Крим разом із paashee, здивувала мережу своїм перетворенням. Знаменитість помітно схудла, що їй до речі дуже йде, і з "пишки" перетворилася на більш витончену версію себе.

Про свої зміни у фігурі не тільки Alyona Alyona розповіла у себе на сторінці в Інстаграм, а також поділилася декількома знімками оновленої себе. На фото артистка постала в наряді у бірюзово-фіолетових тонах: у футболці, накидці та лосинах.

У підписі до знімків Олена розповіла, що вирішила зайнятися "своїм хаосом", включаючи постать, ще у січні, однак у її плани втрутилася війна. І ось тільки через пів року реперка змогла знову взяти себе в руки, щоб набути гармонії. Щобільше, у неї на шляху зустрілися люди, які її надихнули.

"Стабільно худну? Нє. Я просто намагаюсь знайти свій ДЗЕН з їжею. А його можна знайти через любов до себе. А я ще тільки вчуся любити себе по-справжньому. Бо до цього лише прийняла себе. Для себе я "ок" будь-яка. А з їжею прагну гармонії" — додала артистка.

У коментарях шанувальники реперки припустили, що таким "наставником" у схудненні для Alyona Alyona стала її колега та подруга Яна Шамаєва, більш відома як Jerry Heil. Також під фото можна побачити безліч компліментів на адресу артистки.

Ви тільки зрівняйте ці фото з тим, якою Alyona Alyona була раніше:

Також, "Телеграф" раніше розповідав, що Alyona Alyona оновила свій трек "Викину", перетворивши його на патріотичний хіт, заявивши, що вона хоче " Викинути рашку зі свого життя".