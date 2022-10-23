Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Водолеев ждут потери, а Раков - удача в работе

Некоторые получат шанс преуспеть

Последняя неделя октября принесет довольно много трудностей и испытаний, однако некоторые наоборот получат возможность улучшить свою жизнь.

Об этом говорит расклад Таро, который "Телеграф" сделал всем знакам Зодиака на неделю с 24 по 30 октября включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — перевернутая Десятка жезлов

Будьте готовы к трудностям, — на этой неделе Ваша ноша может показаться непосильной. Также вокруг могут образоваться интриги и злоупотребления властью. Кроме того, есть риск заболеть.

Телец — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Близнецы — перевернутое Колесо фортуны

Як-то кажуть — фортуна повернулася до вас іншим боком. В ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Рак — Император

Эта карта обещает Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — в ближайшие дни удача будет на Вашей стороне.

Лев — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшую неделю Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Дева — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, неделя может преподнести малоприятные сюрпризы.

Весы — Колесница

Эта карта говорит, что в ближайшие дни Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего неделя станет очень удачной для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Скорпион — Маг

Эта карта говорит, что в ближайший месяц Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Стрелец — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Козерог — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта предупреждает про козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь в ближайшее время не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Водолей — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Неделя может принести Вам очень неприятные сюрпризы, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Рыбы — перевернутая Десятка кубков

В ближайшие недели у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут изменить свою жизнь на фоне затмения 25 октября.