Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Водоліїв чекають втрати, а Раків — успіх у роботі

Деякі отримають шанс досягти успіху

Останній тиждень жовтня принесе чимало труднощів та випробувань, проте деякі навпаки матимуть можливість покращити своє життя.

Про це говорить розклад Таро, який "Телеграф" зробив усім знакам Зодіаку на тиждень із 24 по 30 жовтня включно.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — перевернута Десятка жезлів

Будьте готові до труднощів, — цього тижня Ваша ноша може здатися непосильною. Також довкола можуть з'явитися якісь інтриги та випадки зловживання владою. Крім того, є ризик захворіти.

Телець — перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про здійснену помилку, яка безглуздо змарнувала час; проте також карта вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Близнюки — перевернуте Колесо удачі

Як-то кажуть — фортуна повернулася до вас іншим боком. Найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання.

Рак — Імператор

Ця карта обіцяє Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — найближчим часом удача буде на Вашій стороні.

Лев — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчим тижнем Вам може підвернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити удачу за хвіст.

Діва — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, однак це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, тиждень може зробити малоприємні сюрпризи.

Ваги — Колісниця

Ця карта каже, що найближчими днями Ваш розум переважуватиме емоції, через що тиждень стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Скорпіон — Маг

Ця карта каже, що в найближчий місяць Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Стрілець — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Козеріг — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта попереджає про підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся найближчим часом не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Водолій — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Тиждень може принести Вам дуже неприємні сюрпризи, чекайте поганих звісток, конфлікти та смуток. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе прийти до духовного зростання.

Риби — перевернута Десятка кубків

У найближчі тижні у Вас може валитися все з рук: плани змінюватимуться в останній момент, у відносинах можуть початися конфлікти, і загалом зникне гармонія із життя. Пригальмуйте і дайте собі час оговтатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть змінити своє життя на тлі затемнення 25 жовтня.