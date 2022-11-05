Дмитриевская родительская суббота 2022: что строго запрещено делать в этот день

Этот поминальный день отмечается в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия 8 ноября

Дмитриевская родительская суббота является одним из поминальных дней года, когда православные верующие чтят память покойных родственников и молятся за их души. Это событие всегда приходится на ближайшую субботу перед празднованием дня памяти Дмитрия Солунского 8 ноября. Ранее мы составляли православный календарь на ноябрь-2022, чтобы вы не пропустили ни одного важного праздника в последнем осеннем месяце.

"Телеграф" рассказывает, что нужно и что нельзя делать в поминальную Дмитриевскую родительскую субботу.

Что нужно делать на Дмитриевскую родительскую субботу-2022

В эту субботу в церквях правят службы за упокой умерших. Наши предки в этот день помогали бедным и голодным: раздавали подаяние, просили помолиться за души покойных и за это раздавали пироги.

В это время в храмах служит большая панихида (парастас). Сегодня верующие готовят записки с именами покойников и приходят в церковь для освящения с постным хлебом, сладостями, овощами, фруктами.

Дмитриевская родительская суббота-2022: что нельзя делать 5 ноября

думать плохое о покойных

поминать умерших алкогольными напитками

веселиться и участвовать в развлечениях

грустить, ведь усопшим нужны искренние молитвы

поминать усопших едой и алкоголем на кладбищах

венчаться

Напомним, что последний месяц осени в 2022 году несет с собой ряд важных праздников. Дополнительных выходных в честь них в ноябре не будет.