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Дмитрівська батьківська субота 2022: що суворо заборонено робити в цей день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Дмитрівська поминальна субота у 2022 році відзначається 5 листопада Новина оновлена 05 листопада 2022, 10:47
Дмитрівська поминальна субота у 2022 році відзначається 5 листопада. Фото freepik.com

Цей поминальний день відзначається найближчої суботи до дня святого Дмитра 8 листопада

Дмитрівська батьківська субота є одним із поминальних днів року, коли православні віряни вшановують пам’ять покійних родичів і моляться за їхні душі. Ця подія завжди припадає на найближчу суботу перед відзначенням дня пам’яті Дмитра Солунського 8 листопада. Раніше ми складали православний календар на листопад-2022, щоб ви не пропустили жодного важливого свята в останньому осінньому місяці.

"Телеграф" розповідає, що потрібно і що не можна робити у поминальну Дмитрівську батьківську суботу.

Що потрібно робити на Дмитрівську батьківську суботу-2022

Цієї суботи в церквах правлять служби за упокій померлих. Наші пращури в цей день допомагали бідним і голодним: роздавали милостиню, просили помолитися за душі покійних і за це роздавали пироги.

У цей час у храмах служить велика панахида (парастас). Сьогодні віряни готують записки з іменами покійників та приходять до церкви для освячення з пісним хлібом, солодощами, овочами, фруктами.

Дмитрівська батьківська субота-2022: що не можна робити 5 листопада

  • думати погане про покійних
  • поминати померлих алкогольними напоями
  • веселитися та брати участь у розвагах
  • сумувати, адже померлим потрібні щирі молитви
  • поминати померлих їжею та алкоголем на цвинтарях
  • вінчатися

Нагадаємо, що останній місяць осені 2022 року несе з собою низку важливих свят. Додаткових вихідних на честь їх у листопаді не буде.

Теги:
#Прикмети #Свята #Заборони #Поминальна субота