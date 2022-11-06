"Я должен быть украинцем": Сморигин из "Дизель Шоу" признался, что мечтает получить гражданство Украины

Артист уже сдал экзамен по украинскому языку.

Звезда юмористического проекта "Дизель Шоу", вокруг которого ранее разгорелся большой скандал с Ксенией Мишиной, популярный комедийный актер Евгений Сморигин начал активную работу над получением украинского гражданства. Сам артист родом из Беларуси, однако уже долгое время живет в Киеве.

Как рассказал Сморигин в интервью "Фактам ICTV", первый шаг к паспорту гражданина Украины он уже сделал — актер сдал экзамен по украинскому языку. Он отметил, что пройти его было не сложно, так активно изучал и до сих пор изучает украинский язык. Комик признается, что для него очень важным является получение этого гражданства, ведь именно здесь его семья — его жена и дети.

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", – отметил Евгений.

Также комик поделился своими впечатлениями от прохождения теста, и в принципе рассказал, как это происходит. Экзамен проходит в университете в маленьком классе. Ты приходишь, садишься за компьютер, перед тобой стоит камера, и ты выполняешь задания, которые высвечиваются. На все есть только 1 час.

"Очень легко было мне. Ну, например, задание: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Несложно было. На все есть 1 час. И для уровня на получение гражданства я сдал" — похвастался Сморигин.

Легкость в прохождении теста комик объясняет тем, что украинский окружает его по всюду. Он учит и практикует язык и на работе и дома. К примеру фильмы и сериалы он смотрит только на украинском.

Ранее "Телеграф" писал, что, известная хореограф, бывшая судья проекта "Танцуют все!" Татьяна Денисова наоборот, являясь украинкой, получила российское гражданство. В сети не остались равнодушны к этой новости, и обвинили танцовщицу в зарабатывании деньги на крови людей.