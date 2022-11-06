"Я маю бути українцем": Сморигін з "Дизель Шоу" зізнався, що мріє отримати громадянство України

Артист уже склав іспит з української мови.

Зірка гумористичного проєкту "Дизель Шоу", навколо якого раніше спалахнув великий скандал із Ксенією Мішиною, популярний комедійний актор Євген Сморигін розпочав активну роботу над здобуттям українського громадянства. Сам артист родом із Білорусі, проте вже довгий час живе у Києві.

Як розповів Сморигін в інтерв’ю "Фактам ICTV", перший крок до паспорта громадянина України він уже зробив – актор склав іспит з української мови. Він зазначив, що пройти його було не складно, так активно вивчав і досі вивчає українську мову. Комік зізнається, що для нього дуже важливим є набуття цього громадянства, адже саме тут його родина — його дружина та діти.

"Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя сім’я, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я маю бути українцем", – зазначив Євген.

Також комік поділився своїми враженнями від проходження тесту і в принципі розповів, як це відбувається. Іспит проходить в університеті у маленькому класі. Ти приходиш, сідаєш за комп’ютер, перед тобою стоїть камера, і ти виконуєш завдання, які висвічуються. На все є лише 1 година.

"Дуже легко було мені. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній сім’я на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ще таке завдання: є оповідання, в якому деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Нескладно було. На все є 1 година. І для рівня на отримання громадянства я здав" — похвалився Сморигін.

Легкість у проходженні тесту комік пояснює тим, що українська оточує його всюди. Він навчає та практикує мову і на роботі та вдома. Наприклад фільми та серіали він дивиться лише українською.

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