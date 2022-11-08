Самые прикольные клички для собак: как необычно назвать своего питомца

Не знаете, как назвать своего питомца — подборка забавных кличек ждет вас в материале

Вы вот-вот встретитесь со своим новым маленьким питомцем, а до сих пор не придумали ему имя? Непорядок! Пора срочно исправлять эту ситуацию, и мы готовы вам в этом помочь. Мы собрали для вас подборку необычных, прикольных и шутливых кличек для собак: как мальчиков, так и девочек. Также мы расскажем, на что нужно обращать внимание при выборе имени для щеночка.

Имя для песика должно, во-первых, нравиться самому животному и его хозяевам, должно легко запоминаться, быть достаточно кратким, четким и звонким, чтобы собака понимала и знала, что зовут именно ее. Выбирая именно прикольную кличку, вы только усиливаете контакт со своим питомцем, а также упрощаете ее социализацию, ведь веселое имя вызывает только позитивные эмоции.

Прикольные клички для собак: подборка необычных имен

Не стоит также забывать, что имя также может повлиять на характер животного. Поэтому неплохо опираться на яркие черты характера или внешние особенности питомца. Имя поможет подчеркнуть темперамент домашнего питомца, его фактурную внешность, указать на особенность поведения, забавную повадку или необычный окрас. К примеру рыжую собачку можно назвать Рыжик или Рыжуля, Лиса, Белочка, и т.д.

Очень часто смешные клички для собак появляются сами собой, когда щенки что-то "чудят". Именем может стать название любого продукта, комикса, гаджета, а также ассоциации с чем-либо. Измазался шоколадом — назовите как марка продукта (если она конечно адекватная), погрыз какой-то журнал, диск с фильмом — почему бы не выбрать героя и назвать животное так же. К примеру это могут быть имена: Милка, Кукла, Геральд, Мамай и т.д.

Итак, подборка прикольных прозвищ для собак:

Для девочек: Аджика, Америка, Африка, Азия, Барби, Баунти, Булочка, Ведьма,Венера, Ванга, Вьюга, Груша, Гайка, Гильза, Гречка, Глюкоза, Джоконда, Дыня, Дюймовочка, Елка, Жучка, Зайка, Заноза, Зефирка, Ириска, Идея, Искра, Кукла, Котлета, Капуста, Курага, Косточка, Килька, Лиса, Луна, Ласточка, Минни, Моська, Мышка, Масяня, Мадонна, Муха, Малина, Мальвина, Оливка, Пуля, Румба, Рысь, Симба, Стрела, Сосиска, Туча, Тефтеля, Фурия, Фасолька, Фисташка, Фиона, Флора, Цыпа, Чача, Черри.

Аджика, Америка, Африка, Азия, Барби, Баунти, Булочка, Ведьма,Венера, Ванга, Вьюга, Груша, Гайка, Гильза, Гречка, Глюкоза, Джоконда, Дыня, Дюймовочка, Елка, Жучка, Зайка, Заноза, Зефирка, Ириска, Идея, Искра, Кукла, Котлета, Капуста, Курага, Косточка, Килька, Лиса, Луна, Ласточка, Минни, Моська, Мышка, Масяня, Мадонна, Муха, Малина, Мальвина, Оливка, Пуля, Румба, Рысь, Симба, Стрела, Сосиска, Туча, Тефтеля, Фурия, Фасолька, Фисташка, Фиона, Флора, Цыпа, Чача, Черри. Для мальчиков: Аспирин, Айфон, Ахилес, Бармалей, Бегемот, Блинчик, Бублик, Бакс, Винтик, Винни, Вирус, Вихрь, Гораций, Гамлет, Гудвин, Геракл, Демон, Диез, Дикаприо, Драйв, Дракула, Жук, Зорро, Зефир, Инжир, Кекс, Кудряш, Кощей, Кекс, Клик, Лайк, Лапоть, Лимон, Леший, Мамай, Мамонт, Мажор, Мистер, Микс, Отелло, Огурец, Оливье, Пряник, Полтос, Рембо, Рикша, Рублик, Спринт, Сырник, Суслик, Серый, Стиляга, Снайпер, Трюфель, Танкист, Умка, Финик, Цитрус, Цент, Чебурек, Шмель, Шансон, Швепс.

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