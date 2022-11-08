Найприкольніші прізвиська для собак: як незвично назвати свого вихованця

Не знаєте, як назвати свого вихованця — добірка кумедних кличок чекає на вас у матеріалі

Ви ось-ось зустрінетеся зі своїм новим маленьким вихованцем, а досі не вигадали йому ім’я? Непорядок! Час терміново виправляти цю ситуацію, і ми готові вам у цьому допомогти. Ми зібрали для вас добірку незвичайних, прикольних та жартівливих кличок для собак: як хлопчиків, так і дівчаток. Також ми розповімо, на що потрібно звертати увагу при виборі імені для щеняти.

Ім’я для песика має, по-перше, подобатися самій тварині та її господарям, має легко запам’ятовуватися, бути досить коротким, чітким і дзвінким, щоб собака розуміла і знала, що звуть саме її. Вибираючи саме прикольне прізвисько, ви тільки посилюєте контакт зі своїм вихованцем, а також спрощує її соціалізацію, адже веселе ім’я викликає лише позитивні емоції.

Прикольні прізвиська для собак: добірка незвичайних імен

Не варто також забувати, що ім’я може вплинути на характер тварини. Тому непогано спиратися на яскраві риси характеру чи зовнішні особливості вихованця. Ім’я допоможе підкреслити темперамент домашнього вихованця, його фактурну зовнішність, вказати на особливість поведінки, кумедну звичку або незвичайне забарвлення. Наприклад руду собачку можна назвати Рижик або Рижуля, Лисиця, Білочка, і т.д.

Дуже часто смішні клички для собак з’являються самі собою, коли щенята щось "чудять". Ім’ям може стати назва будь-якого продукту, коміксу, гаджета, а також асоціації з чимось. Вимастився шоколадом — назвіть як марка продукту (якщо вона звичайно адекватна), погриз якийсь журнал, диск із фільмом — чому б не вибрати героя і назвати тварину так само. Наприклад це може бути імена: Мілка, Лялька, Геральд, Мамай тощо.

Отже, підбірка прикольних прізвиськ для собак:

Для дівчаток: Аджика, Америка, Африка, Азія, Барбі, Баунті, Булочка, Відьма, Венера, Ванга, Завірюха, Груша, Гайка, Гільза, Гречка, Глюкоза, Джоконда, Диня, Дюймовочка, Жучка, Зайчик, Заноза, Зефір, Іриска, Ідея, Іскра, Лялька, Котлета, Капуста, Курага, Кісточка, Кілька, Лисиця, Місяць, Ластівка, Мінні, Моська, Мишка, Масяня, Мадонна, Муха, Малина, Мальвіна, Оливка, Куля, Румба, Рись, Сімба, Стріла, Сосиска, Хмара, Тюфтелька, Фурія, Квасолька, Фісташка, Фіона, Флора, Ципа, Чача, Черрі, Ялинка.

Аджика, Америка, Африка, Азія, Барбі, Баунті, Булочка, Відьма, Венера, Ванга, Завірюха, Груша, Гайка, Гільза, Гречка, Глюкоза, Джоконда, Диня, Дюймовочка, Жучка, Зайчик, Заноза, Зефір, Іриска, Ідея, Іскра, Лялька, Котлета, Капуста, Курага, Кісточка, Кілька, Лисиця, Місяць, Ластівка, Мінні, Моська, Мишка, Масяня, Мадонна, Муха, Малина, Мальвіна, Оливка, Куля, Румба, Рись, Сімба, Стріла, Сосиска, Хмара, Тюфтелька, Фурія, Квасолька, Фісташка, Фіона, Флора, Ципа, Чача, Черрі, Ялинка. Для хлопчиків: Аспірин, Айфон, Ахілес, Бармалей, Бегемот, Млинець, Бакс, Бублик, Гвинтик, Вінні, Вірус, Вихор, Горацій, Гамлет, Гудвін, Геракл, Демон, Дієз, Дікапріо, Драйв, Дракула, Жук, Зорро, Зефір, Інжир, Кекс, Кудряш, Кощій, Кекс, Клік, Лайк, Лапоть, Лимон, Лісовик, Мамай, Мамонт, Мажор, Містер, Мікс, Отелло, Огірок, Олів’є, Пряник, Полтос, Рембо, Рікша, Рублик, Спринт, Сирник, Суслик, Сірий, Стиляга, Снайпер, Трюфель, Танкіст, Умка, Фінік, Цитрус, Цент, Чебурек, Джміль, Шансон, Швепс.

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