Вселенная демонов и СССР: новое аниме стало хитом среди украинцев

Пока вышло всего пять серий, но аниме уже признано одним из лучших в году

Одним из последних хитов кино для украинцев стала антивоенная драма "На Западном фронте без перемен" от Netflix, однако не у всех есть внутренние ресурсы, чтобы на фоне войны настоящей смотреть на нее еще и на экранах. Потому также в последние недели стало популярным новое аниме "Человек-бензопила" (Chainsaw Man).

Оно есть в качественной украинской озвучке, имеет очень хорошие отзывы и весьма интересно зрителям в Украине, судя по трендам Google-запросов.

Аниме нарисовали по мотивам одноименной манги авторства Тацуки Фудзимото, — сценарий там разворачивается в параллельной вселенной, где все еще существует Советский Союз, не было Холокоста и Первой мировой, а из человеческих страхов рождаются дьяволы, с которыми можно заключать контракты, чтобы получить их силу. Также есть в том мире и охотники на демонов.

В центре сюжета Денджи, который заключает контракт, по которому его тело сливается с собаковидным дьяволом Почитой, благодаря чему парень получает возможность превращать части своего тела на бензопилы. Со временем он присоединяется к правительственному агентству по борьбе с демонами, угрожающими миру.

Предлагаем вам посмотреть трейлер к аниме:

Всего в первом сезоне будет 12 серий, при этом, хотя на 9 ноября вышло только 5 эпизодов, аниме уже признали одним из лучших в 2022 году, — по рейтингу IMDb ему дали 8,9 балов из 10, что является высокой оценкой.

Аниме выходит в переводе на украинском от G&M, FANFOXUA, AMANOFAVA и в других озвучках, — посмотреть его онлайн можно на их сайтах и с помощью онлайн-кинотеатров.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Netflix готовит новый сериал по мотивам знаменитой манги "Тетрадь смерти".