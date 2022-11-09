Всесвіт демонів та СРСР: нове аніме стало хітом серед українців

Поки вийшло всього п’ять серій, але аніме вже визнано одним із найкращих у році

Одним із останніх хітів кіно для українців стала антивоєнна драма "На Західному фронті без змін" від Netflix, проте не всі мають внутрішні ресурси, щоб на тлі війни справжньої дивитися на неї ще й на екранах. Тому також останніми тижнями стало популярним нове аніме "Людина-бензопила" (Chainsaw Man).

Воно є в якісному українському озвученні, має дуже хороші відгуки і дуже цікаве глядачам в Україні, судячи з трендів Google-запитів.

Аніме намалювали за мотивами однойменної манги авторства Тацукі Фудзімото, — сценарій там розгортається у паралельному всесвіті, де все ще існує Радянський Союз, не було Голокосту та Першої світової, а з людських страхів народжуються дияволи, з якими можна укладати контракти, щоб отримати їхню силу. Також є в тому світі мисливці на демонів.

У центрі сюжету Денджі, який укладає контракт, яким його тіло зливається з собакоподібним дияволом Почитою, завдяки чому хлопець отримує можливість перетворювати частини свого тіла на бензопили. Згодом він приєднується до урядового агентства боротьби з демонами, які загрожують миру.

Пропонуємо вам подивитися трейлер до аніми:

Загалом у першому сезоні буде 12 серій, при цьому, хоча на 9 листопада вийшло лише 5 епізодів, аніме вже визнали одним із найкращих у 2022 році, — за рейтингом IMDb йому дали 8,9 балів із 10, що є високою оцінкою.

Аніме виходить у перекладі українською мовою від G&M, FANFOXUA, AMANOFAVA та в інших озвучках, — переглянути його онлайн можна на їхніх сайтах та за допомогою онлайн-кінотеатрів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Netflix готує новий серіал за мотивами знаменитої манги "Зошит смерті".