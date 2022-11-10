Российский актер родом из Украины умер от передозировки - СМИ

Актер являлся экс-супругом бывшей российской порнозвезды Елены Берковой

Российский актер Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. Актер был родом из Славянска.

Смерть произошла утром 10 ноября. По данным источников издания Супер, предварительной причиной смерти называют передозировку запрещенных веществ.

Утверждается, что потерявшему сознание Стоянову вызвали "скорую", однако медики не смогли его спасти.

Актер являлся экс-супругом бывшей российской порнозвезды Елены Берковой. В своих интервью актриса фильмов для взрослых и звезда шоу "Дом-2" Беркова заявляла, что ее бывший муж употреблял метадон.

Андрей Стоянов сыграл около 90 ролей в сериалах за 10 лет. Снимался в сериалах "Криминальная полиция", "Запретная любовь", "40+, или Геометрия любви" и др.

Как сообщал "Телеграф", ранее спустя 137 дней после смерти Юрия Шатунова на 59 году жизни умер основатель группы "Ласковый май", композитор Сергей Кузнецов. Кузнецов еще 5 ноября провел концерт в российском Оренбурге в память об ушедшем из жизни в этом году Шатунове. Спустя два дня стало известно о смерти самого автора и создателя "Ласкового мая".