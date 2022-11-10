Російський актор родом з України помер від передозування — ЗМІ

Актор був екс-чоловіком колишньої російської порнозірки Олени Беркової

Російський актор Андрій Стоянов помер на 49-му році життя. Актор був родом із Слов’янська.

Смерть сталася вранці 10 листопада. За даними джерел видання Супер, попередньою причиною смерті називають передозування заборонених речовин.

Стверджується, що Стоянову, який втратив свідомість, викликали "швидку", проте медики не змогли його врятувати.

Актор був екс-чоловіком колишньої російської порнозірки Олени Беркової. У своїх інтерв’ю актриса фільмів для дорослих та зірка шоу "Дом-2" Беркова заявляла, що її колишній чоловік вживав метадон.

Андрій Стоянов зіграв близько 90 ролей у серіалах за 10 років. Знімався в серіалах "Кримінальна поліція", "Заборонене кохання", "40+, або Геометрія кохання" та ін.

Як повідомляв "Телеграф", раніше через 137 днів після смерті Юрія Шатунова на 59 році життя помер засновник гурту "Ласковий травень", композитор Сергій Кузнєцов. Кузнєцов ще 5 листопада провів концерт у російському Оренбурзі на згадку про Шатунова, що пішов з життя цього року. Через два дні стало відомо про смерть самого автора та творця "Ласкового травня".