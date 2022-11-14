Пример для всех: как сейчас живет актер Алексей Горбунов, разорвавший все связи с россией (фото)

Горбунов увез жену и дочку в Голландию

Народный артист Украины Алексей Горбунов обязан своей успешной кинематографической карьере прежде всего участием в российских проектах. Однако после того, как россия развязала войну в Украине еще в 2014-м году, Алексей уехал из россии и стал сниматься исключительно в европейских и украинских фильмах, которые, к слову, он не стесняется критиковать.

Как сейчас живет известный актер и чем он занимается, читайте в материале "Телеграфа".

Алексей Горбунов сейчас

После начала войны рф в Украине в 2014-м году Алексей Горбунов принял решение отказаться от российских проектов и сосредоточиться на работе в Украине. С его участием вышли сериал "Гвардия", драмы "Правило боя" и "Дикое поле". Кроме того, Горбунова стали приглашать в европейские проекты, к примеру, во французские картины "Бюро" и "Последний наемник". В производстве находится "Ловец снов", где у актера ключевая роль.

Алексей Горбунов с семьей

После того как 24 февраля россия развязала полномасштабную войну против Украины, Горбунов увез жену и дочку в Голландию, но, судя по постам в соцсетях, но сам вскоре вернулся в Украину. Помимо освещения информации об оказании гуманитарной помощи и выступлениях своей группы "Грусть пилота", актер делился с подписчиками воспоминаниями о съемках в прошлых фильмах и новостями о премьерах новых: несмотря на тяжелую политическую ситуацию в мире, в сентябре вышла французская картина "Компромат" с участием звезды.

Как сообщал "Телеграф", ранее Земфира со сцены в Лондоне поддержала украинцев. Певица осудила россию, развязавшую войну в нашей стране.