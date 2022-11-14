Приклад для всіх: як зараз живе актор Олексій Горбунов, який розірвав усі зв’язки із росією (фото)

Горбунов відвіз дружину та доньку до Голландії

Народний артист України Олексій Горбунов завдячує своїй успішній кінематографічній кар’єрі насамперед участю у російських проектах. Однак після того, як росія розв’язала війну в Україні ще у 2014-му році, Олексій поїхав із росії і почав зніматися виключно в європейських та українських фільмах, які, до речі, він не соромиться критикувати.

Як зараз живе відомий актор і чим він займається, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Олексій Горбунов зараз

Після початку війни Росії в Україні в 2014 році Олексій Горбунов прийняв рішення відмовитися від російських проектів і зосередитися на роботі в Україні. За його участю вийшли серіал "Гвардія", драми "Правило бою" та "Дике поле". Крім того, Горбунова почали запрошувати до європейських проектів, наприклад, у французькі картини "Бюро" та "Останній найманець". У виробництві знаходиться "Ловець снів", де в актора ключова роль.

Олексій Горбунов із сім’єю

Після того як 24 лютого росія розв’язала повномасштабну війну проти України, Горбунов відвіз дружину та доньку до Голландії, але, судячи з постів у соцмережах, але сам невдовзі повернувся до України. Крім висвітлення інформації про надання гуманітарної допомоги та виступи своєї групи "Сум пілота", актор ділився з передплатниками спогадами про зйомки у минулих фільмах та новинами про прем’єрів нових: незважаючи на важку політичну ситуацію у світі, у вересні вийшла французька картина "Компромат" за участю зірки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Земфіра зі сцени у Лондоні підтримала українців. Співачка засудила росію, яка розв’язала війну в нашій країні.