Какое имя дать щенку: 25 замечательных кличек в честь популярных мультяшных героев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Алиса, Эсмеральда, Дори, Бэмби, Олаф и не только – необычные варианты кличек для собак
Дать собаке имя — непростая задача, как и в случае выбора имени для кота. Мало того, что каждое прозвище в какой-то степени занято, но также не хочется выбирать что-то слишком простое, а-ля Шарик или Барбос. Часто хозяева дают своим питомцам имена в честь любимых героев, к примеру, мультфильмов.
Как пишет purewow, идеально подойдут в качестве клички щенка имена популярных персонажей легендарной студии "Дисней". Прозвище можно подобрать так, чтобы оно соответствовало характеру вашего любимца.
Итак, вот список 25 имен для собак в честь героев из добрых диснеевских мультфильмов. Если у вас щенок, то обратите внимание на:
- Бэмби — имя, которое отражает невинность вашей собаки.
- Аладдин – для щенков-похитителей угощений.
- Паскаль – хамелеон из легендарного мульта "Рапунцель".
- Гуфи – возможно, ваш любимец такой же бестолковый.
- Геркулес – для самых отважных собак.
- Немо из одноименного хита.
- Вуди из серии "История игрушек".
- Гастон, как в знаменитом мультфильме "Красавица и Чудовище".
- Олаф – если ваш щенок любит теплые объятия.
- Пумба – добродушный и дружественный.
- Тимон – на случай, если вам нужен верный помощник.
- Кристофф из "Холодного сердца".
- Лев – станет королем вашего дома.
Для собак-девочек подойдут такие прозвища:
- Алиса — как главная героиня "Страны чудес", идеальное имя для любопытных питомцев.
- Эсмеральда — героиня мультфильма "Горбун из Нотр-Дама". Слово переводится как "изумруд", возможно, у вашей собаки глаза именно такого цвета.
- Мулан – воинственная и смелая героиня одноименной мультика, так что с такой кличкой ваша любимица будет грозой двора.
- Покахонтас – для упрямых и своенравных питомцев.
- Тиана – если у вас дома живет "принцесса".
- Аврора – имя спящей красавицы из одноименного мультфильма.
- Леди – вдруг у вас именно кокер-спаниель с темно-коричневыми ушами и карими глазами.
- Лило – лучшая подруга Стича.
- Малефисента – необычное имя для питомца.
- Ариэль – для вашей красивой любимицы.
- Дори из культового хита "В поисках Немо".
- Тинкербелл, а лучше Тинк – для собак, которые могли бы стать феями.
Ранее "Телеграф" писал прикольные клички для собак: от Бармалея до Фасольки.