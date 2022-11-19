Какое имя дать щенку: 25 замечательных кличек в честь популярных мультяшных героев

Алиса, Эсмеральда, Дори, Бэмби, Олаф и не только – необычные варианты кличек для собак

Дать собаке имя — непростая задача, как и в случае выбора имени для кота. Мало того, что каждое прозвище в какой-то степени занято, но также не хочется выбирать что-то слишком простое, а-ля Шарик или Барбос. Часто хозяева дают своим питомцам имена в честь любимых героев, к примеру, мультфильмов.

Как пишет purewow, идеально подойдут в качестве клички щенка имена популярных персонажей легендарной студии "Дисней". Прозвище можно подобрать так, чтобы оно соответствовало характеру вашего любимца.

Итак, вот список 25 имен для собак в честь героев из добрых диснеевских мультфильмов. Если у вас щенок, то обратите внимание на:

Бэмби — имя, которое отражает невинность вашей собаки. Аладдин – для щенков-похитителей угощений. Паскаль – хамелеон из легендарного мульта "Рапунцель". Гуфи – возможно, ваш любимец такой же бестолковый. Геркулес – для самых отважных собак. Немо из одноименного хита. Вуди из серии "История игрушек". Гастон, как в знаменитом мультфильме "Красавица и Чудовище". Олаф – если ваш щенок любит теплые объятия. Пумба – добродушный и дружественный. Тимон – на случай, если вам нужен верный помощник. Кристофф из "Холодного сердца". Лев – станет королем вашего дома.

Пумба - хорошее имя для активных собак

Для собак-девочек подойдут такие прозвища:

Алиса — как главная героиня "Страны чудес", идеальное имя для любопытных питомцев. Эсмеральда — героиня мультфильма "Горбун из Нотр-Дама". Слово переводится как "изумруд", возможно, у вашей собаки глаза именно такого цвета. Мулан – воинственная и смелая героиня одноименной мультика, так что с такой кличкой ваша любимица будет грозой двора. Покахонтас – для упрямых и своенравных питомцев. Тиана – если у вас дома живет "принцесса". Аврора – имя спящей красавицы из одноименного мультфильма. Леди – вдруг у вас именно кокер-спаниель с темно-коричневыми ушами и карими глазами. Лило – лучшая подруга Стича. Малефисента – необычное имя для питомца. Ариэль – для вашей красивой любимицы. Дори из культового хита "В поисках Немо". Тинкербелл, а лучше Тинк – для собак, которые могли бы стать феями.

Аврора - имя для собак, которые любят поспать

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