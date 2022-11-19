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Какое имя дать щенку: 25 замечательных кличек в честь популярных мультяшных героев

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Выбрать питомцу имя – ответственная миссия
Выбрать питомцу имя – ответственная миссия

Алиса, Эсмеральда, Дори, Бэмби, Олаф и не только – необычные варианты кличек для собак

Дать собаке имя — непростая задача, как и в случае выбора имени для кота. Мало того, что каждое прозвище в какой-то степени занято, но также не хочется выбирать что-то слишком простое, а-ля Шарик или Барбос. Часто хозяева дают своим питомцам имена в честь любимых героев, к примеру, мультфильмов.

Как пишет purewow, идеально подойдут в качестве клички щенка имена популярных персонажей легендарной студии "Дисней". Прозвище можно подобрать так, чтобы оно соответствовало характеру вашего любимца.

Итак, вот список 25 имен для собак в честь героев из добрых диснеевских мультфильмов. Если у вас щенок, то обратите внимание на:

  1. Бэмби — имя, которое отражает невинность вашей собаки.
  2. Аладдин – для щенков-похитителей угощений.
  3. Паскаль – хамелеон из легендарного мульта "Рапунцель".
  4. Гуфи – возможно, ваш любимец такой же бестолковый.
  5. Геркулес – для самых отважных собак.
  6. Немо из одноименного хита.
  7. Вуди из серии "История игрушек".
  8. Гастон, как в знаменитом мультфильме "Красавица и Чудовище".
  9. Олаф – если ваш щенок любит теплые объятия.
  10. Пумба – добродушный и дружественный.
  11. Тимон – на случай, если вам нужен верный помощник.
  12. Кристофф из "Холодного сердца".
  13. Лев – станет королем вашего дома.
Кличка для собаки Пумба
Пумба - хорошее имя для активных собак

Для собак-девочек подойдут такие прозвища:

  1. Алиса — как главная героиня "Страны чудес", идеальное имя для любопытных питомцев.
  2. Эсмеральда — героиня мультфильма "Горбун из Нотр-Дама". Слово переводится как "изумруд", возможно, у вашей собаки глаза именно такого цвета.
  3. Мулан – воинственная и смелая героиня одноименной мультика, так что с такой кличкой ваша любимица будет грозой двора.
  4. Покахонтас – для упрямых и своенравных питомцев.
  5. Тиана – если у вас дома живет "принцесса".
  6. Аврора – имя спящей красавицы из одноименного мультфильма.
  7. Леди – вдруг у вас именно кокер-спаниель с темно-коричневыми ушами и карими глазами.
  8. Лило – лучшая подруга Стича.
  9. Малефисента – необычное имя для питомца.
  10. Ариэль – для вашей красивой любимицы.
  11. Дори из культового хита "В поисках Немо".
  12. Тинкербелл, а лучше Тинк – для собак, которые могли бы стать феями.
Кличка для собаки Аврора
Аврора - имя для собак, которые любят поспать

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#Собаки #Имена #Клички