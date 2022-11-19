Яке ім’я дати щеняті: 25 чудових кличок на честь популярних мультяшних героїв

Аліса, Есмеральда, Дорі, Бембі, Олаф і не тільки – незвичайні варіанти кличок для собак

Дати собаці ім’я – непросте завдання, як і у разі вибору імені для кота. Мало того, що кожне прізвисько певною мірою зайняте, але також вибирати щось занадто просте, а-ля Шарік чи Барбос. Часто господарі дають своїм вихованцям імена на честь улюблених героїв, наприклад, мультфільмів.

Як пише purewow, ідеально підійдуть як прізвисько щеняти імена популярних персонажів легендарної студії "Дісней". Прізвисько можна підібрати так, щоб воно відповідало характеру вашого улюбленця.

Отже, ось список 25 імен для собак на честь героїв із добрих діснеївських мультфільмів. Якщо у вас щеня, то зверніть увагу на:

Бембі — ім’я, яке відображає безневинність вашого собаки. Аладдін – для цуценят-викрадачів частування. Паскаль – хамелеон із легендарного мультфільму "Рапунцель". Гуфі — можливо, ваш улюбленець такий же безглуздий. Геркулес – для найвідважніших собак. Немо з однойменного хіта. Вуді з серії "Історія іграшок". Гастон, як у знаменитому мультфільмі "Красуня і Чудовисько". Олаф – якщо ваше цуценя любить теплі обійми. Пумба – добродушний та дружній. Тімон – на випадок, якщо вам потрібен вірний помічник. Крістоф з "Холодного серця". Лев — стане королем вашого будинку.

Пумба – гарне ім’я для активних собак

Для собак-дівчат підійдуть такі прізвиська:

Аліса — як головна героїня "Країни чудес", ідеальне ім’я для вихованців, які люблять всім цікавитися. Есмеральда — героїня мультфільму "Горбун з Нотр-Дама". Слово перекладається як "смарагд", можливо, у вашого собаки очі саме такого кольору. Мулан — войовнича і смілива героїня однойменного мультика, тож з таким прізвиськом ваша улюблениця буде грозою двору. Покахонтас – для впертих і норовливих вихованців. Тіана — якщо у вас вдома живе "принцеса". Аврора – ім’я сплячої красуні з однойменного мультфільму. Леді – раптом, у вас саме кокер-спаніель із темно-коричневими вухами та карими очима. Ліло – найкраща подруга Стіча. Малефісента — незвичайне ім’я для вихованця. Аріель – для вашої гарної улюблениці. Дорі з культового хіта "У пошуках Немо". Тінкербелл, а краще Тінк — для собак, які могли б стати феями.

Аврора – прізвисько для собак, які люблять поспати

Раніше "Телеграф" писав прикольні прізвиська для собак: від Бармалея до Фасольки.