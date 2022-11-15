Незвичайні котячі імена: як підібрати унікальне прізвисько для кошеня

Зазначимо, що називати кішок людськими іменами небажано.

Вигадування імені для свого вихованця — дуже відповідальне і водночас дуже приємне завдання. На жаль, але багато хто не морочиться і дає вихованцям звичайнісінькі прізвиська типу Мурчик або Барсик, але ми так робити не будемо, і перш ніж назвати кошеня врахуємо масу його особливостей, і виберемо те ім’я, яке йому максимально підходить. Як це правильно зробити, а також приклади незвичайних кличок читайте далі.

Незвичайні прізвиська для котів та котів: добірка красивих імен

Перше – давати ім’я котику бажано після зустрічі з ним. Можливо, його характер чи поведінка самі підкажуть вам, як його назвати. Наприклад, непосидам підійде ім’я Цунамі, ніжним вихованцям — Шеррі. Для характерних кішечок підійдуть імена Регіна та Фріда, а якщо ваш котик показує, що він "блакитної крові", він може бути Лордом, Чарльзом, Кінгом, Принцескою, Каміллою.

Варіант, коли ім’я можна підібрати без зустрічі, а лише по фото, це якщо у кошеня незвичайне забарвлення, або є якась особливість у зовнішності: білий хвостик, при тому, що він весь чорний чи сірий, насичений рудий, смугастий, клітинку", і т.д. Дівчаток із білою вовною можна назвати Блонді, із чорною — Багіра, сірою — Грейсі, рудою — Ліссі. Хлопчиків можна назвати: Бєлян, Злат, Тигр, Шерлок.

Ну і звичайно ж ваш улюблений кіно або мультгерой, персонаж з гри, літературний герой, марка машини, і т.д. може стати відмінним варіантом імені для вашого вихованця.

Бонусна порада: котячі вушка добре сприймають літери "З", "К", "М", "Р", "С", "Ф", "Ц" та поєднання "Кс", "Пс", "Сю", "Рс", тому добре використовувати їх при виборі імені. А ось букв "Ч", "Ш", "Щ", "Ж" краще не використовувати.

Добірка незвичайних прізвиськ для котів та котів:

Для хлопчиків: Вогник, Альф, Персик, Абрикос, Янтар, Голд, Вайт, Сноу, Аякс, Кекс, Марсік, Анчоус, Бармалей, Гвинтик, Годзилла, Каспер, Дизель, Ізюм, Локшина, Круасан, Носик, Піксель, Єті, Шерлок, Тарантіно, Бетмен, Гарфілд, Салем, Саймон, Джавелін, Байрактар, Нептун, Радар, Патрон, Привид, Борис, Дуда, Джо, Кім, Степан, Конотоп, Чорнобай, Віскі, Лорд, Майкл, Гамлет, Медрок, Смоки, Сноуї, Уліс, Сакс, Грей, Баррі, Містер, Гермес, Дубай, Зевс, Ікар, Крузо, Зорро, Нельсон, Лав, Сем, Роккі, Орфей, Онікс, Зефір, Парнас, Ірбіс, Айвенго, Бонапарт, Вермут, Бінго, Вікінг, Денді, Зідан, Ланселот, Нарцис, Марсель.

Вогник, Альф, Персик, Абрикос, Янтар, Голд, Вайт, Сноу, Аякс, Кекс, Марсік, Анчоус, Бармалей, Гвинтик, Годзилла, Каспер, Дизель, Ізюм, Локшина, Круасан, Носик, Піксель, Єті, Шерлок, Тарантіно, Бетмен, Гарфілд, Салем, Саймон, Джавелін, Байрактар, Нептун, Радар, Патрон, Привид, Борис, Дуда, Джо, Кім, Степан, Конотоп, Чорнобай, Віскі, Лорд, Майкл, Гамлет, Медрок, Смоки, Сноуї, Уліс, Сакс, Грей, Баррі, Містер, Гермес, Дубай, Зевс, Ікар, Крузо, Зорро, Нельсон, Лав, Сем, Роккі, Орфей, Онікс, Зефір, Парнас, Ірбіс, Айвенго, Бонапарт, Вермут, Бінго, Вікінг, Денді, Зідан, Ланселот, Нарцис, Марсель. Для дівчаток: Іскорка, Аріель, Іриска, Каррі, Сімба, Нала, Царапина, Джавеліна, Стугна, Граната, Бомба, Стефанія, Альфа, Артеміда, Аква, Бессі, Вірджі, Габрі, Гретта, Даффі, Жасмін, Інгрід, Керрі, Моллі, Мері, Райлі, Саллі, Умма, Шеллі, Йога, Дейнеріс, Клео, Белль, Аббі, Бан-Ші, Вікі, Галактика, Іма, Сакура, Нефертіті, Сирена, Тільда, Аїша, Беккі, Арабеска, Клео, Грація, Єва, Лайма, Одрі, Леді, Хлоя, Тіффані, Еммі, Шейха, Лайза., Афіна, Гармонія, Глорія. Гретта, Мілла, Ельза.

"Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним із важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.