Грайливі та добродушні: 5 порід кішок, які підійдуть сім’ям з дітьми

З дитиною в сім’ї має бути улюбленець, готовий до посиленого прояву кохання

Кішки є майже повноправними членами наших сімей вже тривалий час. Часто ми стикаємося вперше з цими тваринами в ранньому віці, але навіть не замислюємося про їхній характер. Тим часом вважається, що сім’ї з маленькими дітьми повинні виважено підходити до вибору породи кота, якщо вирішили завести тваринку. Це також стосується і собак.

Докладніше повідомляє портал "Профіль".

Дітям важливо пояснити, що кіт є такою ж живою істотою, як і людина. Відповідно, улюбленець здатний відчувати біль, невдоволення, але разом із цим любити і бути дружнім. Не можна прищеплювати дитині думку, що кішка — дещо схоже на іграшку і нічого більше. Якщо засвоїти такі дрібниці, а також те, що представники сімейства котячих досить люблять свободу, діти та тварини зможуть спокійно співіснувати.

Незважаючи на те, що при належній турботі добре до дитини ставитиметься абсолютно будь-який кіт, є кілька порід, які все ж пропонують заводити у сім’ях із дітьми.

Абіссинська кішка

Абіссинець

Ця порода вважається однією з найстаріших у світі. Абіссинці дуже гіперактивні і "товариські", що дозволить дитині часто грати з кішкою. Однак кігті у тварини все ще гострі, тому найкраще використовувати для ігор мотузочки та спеціальні іграшки. Також рекомендується заводити абіссинця ще кошеням, щоб можна було сформувати характер.

Бенгальська кішка

Бенгал

Ці мінілеопарди також дуже рухливі та енергійні. Якщо бенгала правильно виховувати, то він не буде агресивним до дитини, а стане її найкращим другом.

Бірманська кішка

Бірма

Бірми практично не агресивні за своєю природою, завжди не проти пограти і чудово підійдуть для енергійних дівчаток та хлопчиків. Проте дитину слід попередити, що коти цієї породи дуже вразливі. Тож варто поводитися з ними досить делікатно, щоб потім не скаржитися на ігнорування пухнастиком.

Бурманська кішка

Бурманська кішка

Неймовірно гарне забарвлення цієї породи — перше, що зацікавить дитину. На додаток до цього у бурманських кішок ще є довірливість і товариськість. Вони також мінімально агресивні і часто не здатні захистити себе, тому поясніть дитині неможливість застосовувати силу.

Орієнтал

Орієнтал

Вважається, що орієнтали є однією з найдружелюбніших порід кішок. Якщо дитина маленька, то домашній вихованець може стати подобою нянечки, спати біля нього та охороняти свого господаря. Також орієнтал — надійний партнер в активних іграх, що обов’язково сподобається дітям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому коти дуже часто мнуть своїми лапками ковдри, людей чи інших тварин.

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