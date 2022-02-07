Игривые и добродушные: 5 пород кошек, которые подойдут семьям с детьми

С ребенком в семье должен быть любимец, готовый к усиленному проявлению любви

Кошки являются едва ли не полноправными членами наших семейств уже длительное время. Часто мы сталкиваемся с этими животными в самом раннем возрасте, но даже не задумываемся об их нраве. Тем временем считается, что семьи с маленькими детьми должны более взвешено подходить к выбору породы кота, если решили обзавестись таковым. Это также касается и собак.

Более подробно сообщает портал "Профиль".

Детям важно объяснить, что кот является таким же живым существом, как и человек. Соответственно, питомец способен чувствовать боль, недовольство, но вместе с этим любить и быть дружелюбным. Нельзя прививать ребенку мысль, что кошка — подобие игрушки и ничего больше. Если усвоить эти мелочи, а также то, что представители семейства кошачьих весьма любят свободу, то дети и питомцы смогут спокойно сосуществовать.

Несмотря на то, что при должной заботе хорошо к ребенку будет относиться абсолютно любой кот, есть несколько пород, которые предлагают заводить в семьях с детьми.

Абиссинская кошка

Абиссинец

Эта порода считается одной из самых старых в мире. Абиссинцы весьма гиперактивны и "общительны", что позволит ребенку часто играть с кошкой. Однако когти у животного по-прежнему остры, поэтому лучше всего использовать для игр веревочки и специальные игрушки. Также рекомендуется заводить абиссинца еще котенком, чтобы можно было сформировать характер.

Бенгальская кошка

Бенгал

Эти мини-леопарды также весьма подвижны и энергичны. Если бенгала правильно воспитывать, то он не будет агрессивным по отношению к ребенку, а станет его лучшим другом.

Бирманская кошка

Бирма

Бирмы практически не агрессивны по своей природы, всегда не прочь поиграть и отлично подойдут для энергичных девочек и мальчиков. Однако ребенка следует предупредить, что коты этой породы — очень обидчивы. Поэтому стоит обращаться с ними весьма деликатно, чтобы потом не жаловаться на игнорирование пушистиком.

Бурманская кошка

Бурманская кошка

Невероятно красивый окрас этой породы — первое, что заинтересует ребенка. В добавок к этому у бурманских кошек прилагаются доверчивость и общительность. Они также минимально агрессивны и часто не способны себя защитить, поэтому объясните ребенку невозможность применять силу.

Ориентал

Ориентал

Считается, что ориенталы являются одной из самой дружелюбной пород кошек. Если ребенок маленький, то домашний питомец может стать подобием нянечки, спать возле него и охранять своего хозяина. Также ориентал — надежный напарник в активных играх, что непременно понравится детям.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему коты очень часто мнут своими лапками одеяла, людей или других животных.

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