Найсмішніші прізвиська для котів: прикольні імена для вусатих-хвостатих

Ім’я вихованця має відображати його характер чи зовнішні особливості.

Вибір імені для свого вихованця – дуже відповідальний захід, адже "як кораблю назвеш, так він і попливе". На відміну від прізвиськ для собак, ім’я для кошеняти необов’язково має бути коротким і дзвінким, адже коти не особливо піддаються дресируванню, проте й надто примудрене теж вигадувати не варто.

Прикольні прізвиська для котів: добірка незвичайних імен

Також, за прикладом вибору кличок для собак, прізвисько кошеня також варто давати, виходячи з його особливостей: характеру або зовнішності. Полосатик, Носик, Хвостик, Рижик, Хмарка, Попіл, Пушинка — якщо виходити з забарвлення тварини, або Ворчун, Нехочуха, Агресія — якщо дивитися на характер кошеня.

Звичайно ж, оригінальним ім’ям для домашнього вихованця стане асоціація з ним же. Наприклад, щойно кошеня з’явилося в будинку — він погриз дроти. Усього його можна назвати Тесла, Маквелл, Едісон, Зевс, Електрик, Електра, і т.д. Відмінним варіантом може стати ім’я, позичене у героя вашого улюбленого фільму, серіалу, ігри, книги і т.д.

Отже, добірка прикольних прізвиськ для котів та котів:

Для хлопчиків: Альф, Анчоус, Арбалет, Аладін, Абрамович, Абрикос, Агресор, Аспірин, Отаман, Альбатрос, Бублик, Бакс, Беляш, Бородач, Бабай, Біг Мак, Вжик, Гвинтик, Вольт, Васабі, Вампір, Вульф, Веня, Відьмак, Джокер, Джин, Денді, Диявол, Жорик, Живчик, Жучок, Зефір, Забіяка, Ізюм, Кайф, Кабачок, Конфуцій, Капітошка, Карапуз, Кекс, Круассан, Лаваш, Лютик, Мажор, Міккі, Мамай, Міксер, Нафаня Наполеон, Нолік, Носик, Нежданчик, Ненажера, Обормот, Отелло, Оптімус, Паприка, Пармезан, Піксель, Перець, Пікачу, Пончик, Пельмень, Рулет, Рембо, Рублик, Рогалик, Скубі, Санчо, Сержант, Свінтус, Самурай, Слоник, Цукор, Тімон, Тютюн, Танк, Тапок, Тарзан, Товстун, Телепузик, Уголек, Умка, Розумник, Ушастик, Філя, Фунтик, Фікус, Хрюша, Халк, Хвостик, Холмс, Циклоп, Цукат, Чаппі, Чебурек, Шалун, Шерлок, Шнурок, Шумахер, Ельф, Ескімо.

Альф, Анчоус, Арбалет, Аладін, Абрамович, Абрикос, Агресор, Аспірин, Отаман, Альбатрос, Бублик, Бакс, Беляш, Бородач, Бабай, Біг Мак, Вжик, Гвинтик, Вольт, Васабі, Вампір, Вульф, Веня, Відьмак, Джокер, Джин, Денді, Диявол, Жорик, Живчик, Жучок, Зефір, Забіяка, Ізюм, Кайф, Кабачок, Конфуцій, Капітошка, Карапуз, Кекс, Круассан, Лаваш, Лютик, Мажор, Міккі, Мамай, Міксер, Нафаня Наполеон, Нолік, Носик, Нежданчик, Ненажера, Обормот, Отелло, Оптімус, Паприка, Пармезан, Піксель, Перець, Пікачу, Пончик, Пельмень, Рулет, Рембо, Рублик, Рогалик, Скубі, Санчо, Сержант, Свінтус, Самурай, Слоник, Цукор, Тімон, Тютюн, Танк, Тапок, Тарзан, Товстун, Телепузик, Уголек, Умка, Розумник, Ушастик, Філя, Фунтик, Фікус, Хрюша, Халк, Хвостик, Холмс, Циклоп, Цукат, Чаппі, Чебурек, Шалун, Шерлок, Шнурок, Шумахер, Ельф, Ескімо. Для дівчаток: Абракадабра, Африка, Акація, Асорті, Бандитка, Балтика, Булка, Блондинка, Боня, Вафля, Вінки, Відьма, Вишенька, Вредина, Глюкоза, Гаєчка, Гулена, Гюльчатай, Галка, Гайка, Дрема, Дездемона, Дюна, Ялинка, Жужа, Жмурка, Жулька, Жучка, Жасмин, Жадіна, Задира, Замарашка, Забіяка, Зюзя, Зайчик, Родзинка, Іриска, Ілюзія, Ізаура, Імперія, Кориця, Капітоша, Ківі, Кола, Кнопочка, Кітті, Каррі, Лапушка, Люстра, Лаванда, Ласка, Мася, Монетка, Мулатка, Мулька, Мазурка, Непосида, Нюша, Ненажера, Орхідея, Плошка, Підлиза, Пампушка, Ромашка, Сахара, Селфі, Сплюшка, Соня, Тотошка, Татушка, Твінки,, Фрося, Флешка, Фурія, Халва, Хімера, Хуліганка, Хеппі, Царапка, Ципочка, Цаца, Цариця, Чучундра, Чуча, Шалунья, Шпулька, Швабра, Шкода, Ельфійка, Енігма, Юшка, Ямайка, Ящірка.

"Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним із важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.