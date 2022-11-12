Самые смешные клички для котов: прикольные имена для усатых-хвостатых

Имя питомца должно отражать его характер или внешние особенности.

Выбор имени для своего питомца — очень ответственное мероприятие, ведь "как кораблю назовешь, так он и поплывет". В отличие от прозвищ для собак, имя для котенка необязательно должно быть коротким и звонким, ведь коты не особо поддаются дрессировке, однако и слишком замудренное тоже придумывать не стоит.

Прикольные клички для котов: подборка необычных имен

Также, по примеру выбора кличек для собак, прозвище котенку также стоит давать, выходя из его особенностей: характера или внешности. Полосатик, Носик, Хвостик, Рыжик, Тучка, Пепел, Пушинка — если выходить из расцветки животного, или Ворчун, Нехочуха, Агрессия — если смотреть на характер котенка.

Конечно же, оригинальным именем для домашнего питомца станет ассоциация с ним же. К примеру, как только котенок появился в доме — он погрыз провода. Итого его можно назвать Тесла, Маквелл, Эдисон, Зевс, Электрик, Электра, и т.д. Отличным вариантом также может стать имя, одолженное у героя вашего любимого фильма, сериала, игры, книги и т.д.

Итак, подборка прикольных прозвищ для котов и кошек:

Для мальчиков: Альф, Анчоус, Арбалет, Алладин, Абрамович, Абрикос, Агрессор, Аспирин, Атаман, Альбатрос, Бублик, Бакс, Беляш, Бородач, Бабай, Биг Мак, Вжик, Винтик, Вольт, Васаби, Вампир, Вульф, Веня, Веедьмак, Джокер, Джин, Денди, Дьявол, Жорик, Живчик, Жучок, Зефир, Забияка, Изюм, Кайф, Кабачок, Конфуций, Капитошка, Карапуз, Кекс, Круассан, Лаваш, Лютик, Мажор, Микки, Мамай, Миксер, Нафаня, Наполеон, Нолик, Носик, Нежданчик, Обжора, Обормот, Отелло, Оптимус, Паприка, Пармезан, Пиксель, Перец, Пикачу, Пончик, Пельмень, Рулет, Рембо, Рублик, Рогалик, Скуби, Санчо, Сержант, Свинтус, Самурай, Сверчок, Слоник, Сахарок, Тимон, Табак, Танк, Тапок, Тарзан, Толстяк, Телепузик, Уголек, Умка, Умник, Ушастик, Филя, Фунтик, Фикус, Хрюша, Халк, Хвостик, Холмс, Циклоп, Цукат, Чаппи, Чебурек, Чебурашка, Шалун, Шерлок, Шнурок, Шумахер, Эльф, Эскимо.

Альф, Анчоус, Арбалет, Алладин, Абрамович, Абрикос, Агрессор, Аспирин, Атаман, Альбатрос, Бублик, Бакс, Беляш, Бородач, Бабай, Биг Мак, Вжик, Винтик, Вольт, Васаби, Вампир, Вульф, Веня, Веедьмак, Джокер, Джин, Денди, Дьявол, Жорик, Живчик, Жучок, Зефир, Забияка, Изюм, Кайф, Кабачок, Конфуций, Капитошка, Карапуз, Кекс, Круассан, Лаваш, Лютик, Мажор, Микки, Мамай, Миксер, Нафаня, Наполеон, Нолик, Носик, Нежданчик, Обжора, Обормот, Отелло, Оптимус, Паприка, Пармезан, Пиксель, Перец, Пикачу, Пончик, Пельмень, Рулет, Рембо, Рублик, Рогалик, Скуби, Санчо, Сержант, Свинтус, Самурай, Сверчок, Слоник, Сахарок, Тимон, Табак, Танк, Тапок, Тарзан, Толстяк, Телепузик, Уголек, Умка, Умник, Ушастик, Филя, Фунтик, Фикус, Хрюша, Халк, Хвостик, Холмс, Циклоп, Цукат, Чаппи, Чебурек, Чебурашка, Шалун, Шерлок, Шнурок, Шумахер, Эльф, Эскимо. Для девочек: Абракадабра, Африка, Акация, Ассорти, Бандитка, Балтика, Булка, Блондинка, Боня, Вафля, Винки, Ведьма, Вишенка, Вредина, Глюкоза, Гаечка, Гулена, Гюльчатай, Галка, Гайка, Дрема, Дездемона, Дюна, Елка, Жужа, Жмурка, Жулька, Жучка, Жасмин, Жадина, Задира, Замарашка, Забияка, Зюзя, Зайка, Изюминка, Ириска, Иллюзия, Изаура, Империя, Корица, Капитоша, Киви, Кола, Кнопочка, Китти, Карри, Колбаска, Конфетка, Лапушка, Люстра, Лаванда, Ласка, Мася, Монетка, Мулатка, Мулька, Мазурка, Непоседа, Нюша, Обжорка, Орхидея, Плошка, Подлиза, Пампушка, Ромашка, Сахара, Селфи, Сплюшка, Соня, Тотошка, Татушка, Твинки, Умка, Фрося, Флэшка, Фурия, Халва, Химера, Хулиганка, Хэппи, Царапка, Цыпочка, Цаца, Царица, Чучундра, Чуча, Шалунья, Шпулька, Швабра, Шкода, Эльфийка, Энигма, Юшка, Ямайка, Ящерка.

"Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.