Необычные кошачьи имена: как подобрать уникальную кличку для котенка

Отметим, что называть кошек человеческими именами нежелательно.

Придумывание имени для своего питомца — очень ответственная и в то же время очень приятная задача. Увы, но многие не заморачиваются и дают питомцам самые обычные клички типа Мурчик или Барсик, но мы так делать не будем, и прежде чем назвать котенка учтем массу его особенностей, и выберем то имя, которое ему максимально подходит. Как это правильно сделать, а также примеры необычных кличек — читайте далее.

Необычные клички для кошек и котов: подборка красивых имен

Первое — давать имя котику желательно после встречи с ним. Возможно его характер или поведение сами подскажут вам, как его назвать. К примеру, непоседам подойдет имя Цунами, нежным питомцам — Шерри. Для характерных кошечек подойдут имена Регина и Фрида, а если ваш котик показывает, что он "голубых кровей", он может быть Лордом, Чарльзом, Кингом, Принцесской, Камиллой.

Вариант, когда имя можно подобрать без встречи, а лишь по фото, это если у котенка необычный окрас, или есть какая-то особенность во внешности: белый хвостик, при том, что он весь черный или серый, насыщенный рыжий, полосатый, "в клеточку", и т.д. Девочек с белой шерстью можно назвать Блонди, с черной — Багира, серой — Грейси, рыжей — Лисси. Мальчиков можно назвать: Белян, Злат, Тигр, Шерлок.

Ну и конечно же ваш любимый кино- или мультгерой, персонаж из игры, литературный герой, марка машины, и т.д. может стать отличным вариантом имени для вашего питомца.

Бонусный совет: кошачьи ушки хорошо воспринимают буквы "З", "К", "М", "Р", "С", "Ф", "Ц" и сочетания "Кс", "Пс", "Сю", "Рс", поэтому хорошо бы использовать их при выборе имени. А вот букв "Ч", "Ш", "Щ", "Ж" — лучше не использовать.

Подборка необычных прозвищ для котов и кошек:

Для мальчиков: Огонек, Альф, Персик, Абрикос, Янтарь, Голд, Вайт, Сноу, Аякс, Кекс, Марсик, Анчоус, Бармалей, Винтик, Годзилла, Каспер, Дизель, Изюм, Лапша, Круассан, Носик, Пиксель, Йети, Шерлок, Тарантино, Бэтмен, Гарфилд, Салем, Саймон, Джавелин, Байрактар, Нептун, Радар, Патрон, Призрак, Борис, Дуда, Джо, Ким, Степан, Конотоп, Чернобай, Виски, Лорд, Майкл, Гамлет, Медрок, Смоки, Сноуи, Улис, Сакс, Грей, Барри, Мистер, Гермес, Дубай, Зевс, Икар, Крузо, Зорро, Нельсон, Лав, Сэм, Рокки, Орфей, Оникс, Зефир, Парнас, Ирбис, Айвенго, Бонапарт, Вермут, Бинго, Викинг, Денди, Зидан, Ланселот, Нарцисс, Марсель.

Огонек, Альф, Персик, Абрикос, Янтарь, Голд, Вайт, Сноу, Аякс, Кекс, Марсик, Анчоус, Бармалей, Винтик, Годзилла, Каспер, Дизель, Изюм, Лапша, Круассан, Носик, Пиксель, Йети, Шерлок, Тарантино, Бэтмен, Гарфилд, Салем, Саймон, Джавелин, Байрактар, Нептун, Радар, Патрон, Призрак, Борис, Дуда, Джо, Ким, Степан, Конотоп, Чернобай, Виски, Лорд, Майкл, Гамлет, Медрок, Смоки, Сноуи, Улис, Сакс, Грей, Барри, Мистер, Гермес, Дубай, Зевс, Икар, Крузо, Зорро, Нельсон, Лав, Сэм, Рокки, Орфей, Оникс, Зефир, Парнас, Ирбис, Айвенго, Бонапарт, Вермут, Бинго, Викинг, Денди, Зидан, Ланселот, Нарцисс, Марсель. Для девочек: Искорка, Ариэль, Ириска, Карри, Симба, Нала, Царапина, Джавелина, Стугна, Граната, Бомба, Стефания, Альфа, Артемида, Аква, Бесси, Вирджи, Габри, Гретта, Даффи, Жасмин, Ингрид, Керри, Молли, Мери, Райли, Салли, Умма, Шелли, Йога, Дейнерис, Клео, Белль, Абби, Бан-Ши, Вики, Галактика, Има, Сакура, Нефертити, Сирена, Тильда, Аиша, Бекки, Арабеска, Клео, Грация, Ева, Лайма, Одри, Леди, Хлоя, Тиффани, Эмми, Шейха, Лайза.Базилика, Валенсия, Гера, Заура, Идиллия, Сильвия, Селеста, Маркиза, Дана, Шанель, Энерджи, Луна, Тесса, Рейнбоу, Амира, Аура, Муза, Афина, Гармония, Глория. Гретта, Милла, Эльза.

"Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.