Народный праздник 19 ноября: что категорически запрещено делать на Павла Исповедника

В этот день пытались предсказать погоду на будущее

В православном календаре 19 ноября отмечается праздник Павла Исповедника, или как окрестили его в народе — Павел Ледостав. Также эта суббота поминальная, а именно Михайловская поминальная суббота.

"Телеграф" рассказывает об традициях праздника Павла Ледостава, а также главных запретах 19 ноября.

Павле Ледостав 19 ноября: традиции

Наши предки в этот день анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на будущее. В этот период начинались первые заморозки. Реки замерзали окончательно, а по льду уже можно было ездить на санях. Начинали готовиться к зимней рыбалке.

Что нельзя делать на Павла Ледостава-2022: главные запреты

Сквернословить и ссориться, особенно рыбаку.

Думать плохо о других.

Наши предки старались не выносить в этот день мусор.

Лениться.

Занимать деньги и давать в долг.

Ходить в грязной одежде.

Жениться.

Напомним, что 19 ноября во всем мире отмечают День мужчин. В материале "Телеграф" собрал красивые открытки к этому празднику.