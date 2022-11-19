Народный праздник 19 ноября: что категорически запрещено делать на Павла Исповедника
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В этот день пытались предсказать погоду на будущее
В православном календаре 19 ноября отмечается праздник Павла Исповедника, или как окрестили его в народе — Павел Ледостав. Также эта суббота поминальная, а именно Михайловская поминальная суббота.
"Телеграф" рассказывает об традициях праздника Павла Ледостава, а также главных запретах 19 ноября.
Павле Ледостав 19 ноября: традиции
Наши предки в этот день анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на будущее. В этот период начинались первые заморозки. Реки замерзали окончательно, а по льду уже можно было ездить на санях. Начинали готовиться к зимней рыбалке.
Что нельзя делать на Павла Ледостава-2022: главные запреты
- Сквернословить и ссориться, особенно рыбаку.
- Думать плохо о других.
- Наши предки старались не выносить в этот день мусор.
- Лениться.
- Занимать деньги и давать в долг.
- Ходить в грязной одежде.
- Жениться.
Напомним, что 19 ноября во всем мире отмечают День мужчин. В материале "Телеграф" собрал красивые открытки к этому празднику.