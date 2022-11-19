Народне свято 19 листопада: що категорично заборонено робити на Павла Сповідника

Цього дня намагалися передбачити погоду на майбутнє

У православному календарі 19 листопада відзначається свято Павла Сповідника, або як його охрестили в народі — Павло Льодостав. Також ця субота поминальна, а саме Михайлівська поминальна субота.

"Телеграф" розповідає про традиції свята Павла Льодостава, а також головні заборони 19 листопада.

Павло Льодостав 19 листопада: традиції

Наші пращури помітили, якщо у цей день аналізували природні явища та намагалися передбачити погоду на майбутнє. У цей час починалися перші заморозки. Річки замерзали остаточно, а льодом уже можна було їздити на санях. Починали готуватися до зимової риболовлі.

Що не можна робити на Павла Льодостава-2022: головні заборони

Лихословити і сваритися, особливо рибалці.

Думати погано про інших.

Наші пращури старались в цей день не виносити сміття.

Лінуватися.

Займати гроші і позичати.

Ходити у брудному одязі.

Одружуватися.

Нагадаємо, що 19 листопада у всьому світі відзначають День чоловіків. У матеріалі "Телеграф" зібрав чудові листівки до цього свята.