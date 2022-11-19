Народне свято 19 листопада: що категорично заборонено робити на Павла Сповідника
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цього дня намагалися передбачити погоду на майбутнє
У православному календарі 19 листопада відзначається свято Павла Сповідника, або як його охрестили в народі — Павло Льодостав. Також ця субота поминальна, а саме Михайлівська поминальна субота.
"Телеграф" розповідає про традиції свята Павла Льодостава, а також головні заборони 19 листопада.
Павло Льодостав 19 листопада: традиції
Наші пращури помітили, якщо у цей день аналізували природні явища та намагалися передбачити погоду на майбутнє. У цей час починалися перші заморозки. Річки замерзали остаточно, а льодом уже можна було їздити на санях. Починали готуватися до зимової риболовлі.
Що не можна робити на Павла Льодостава-2022: головні заборони
- Лихословити і сваритися, особливо рибалці.
- Думати погано про інших.
- Наші пращури старались в цей день не виносити сміття.
- Лінуватися.
- Займати гроші і позичати.
- Ходити у брудному одязі.
- Одружуватися.
Нагадаємо, що 19 листопада у всьому світі відзначають День чоловіків. У матеріалі "Телеграф" зібрав чудові листівки до цього свята.