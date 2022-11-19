Лайма Вайкуле впервые показала короткую стрижку после слухов о раке (фото)

68-летняя певица, которую называют "врагом россии №1", показала, как сейчас выглядит

Известная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне против российских захватчиков, впервые показала себя без головного убора после слухов о том, что к ней вернулась онкологическая болезнь.

На своей странице в Инстаграме исполнительница опубликовала пару фото, на которых она позирует с короткой стрижкой.

На снимках Лайма Вайкуле в очках, искренне улыбается и сидит за столом со своим любимцем.

Впервые слухи о возвращении рака появились после того, как во время посещения концерта в честь композитора Раймонда Паулса местные журналисты спросили ее о здоровье. На что певица в ответ попросила за нее молиться.

"Вместо того чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", – заявила Вайкуле.

Лайма Вайкуле и Украина

Летом стало известно, что Лайма Вайкуле помогает украинским беженцам. На одном из концертов певица вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что все жители Латвии против войны в нашей стране. Также певица отказывается посещать с концертами оккупированный россией Крым да и саму россию после 24 февраля. Также Вайкуле ранее призналась, что общается со своими друзьями из Украины.

Ранее о своей болезни заговорил и украинский артист Андрей Данилко. Летом прошлого года продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин сообщил, что на фоне сложного графика у артиста случился серьезный гормональный сбой, и он начал плохо спать. Видимо от проблем с гормонами Андрей Михайлович и стал набирать вес. Помимо этого на психологическое состояние знаменитости очень повлияла и смерть матери. Артист не рассказывал о трагедии целый год.