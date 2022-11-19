Лайма Вайкуле вперше показала коротку стрижку після чуток про рак (фото)

68-річна співачка, яку називають "ворогом росії №1", показала, як зараз виглядає

Відома співачка Лайма Вайкуле, яка підтримує Україну у війні проти російських загарбників, уперше показала себе без головного убору після чуток про те, що до неї повернулася онкологічна хвороба.

На своїй сторінці в Інстаграмі виконавиця опублікувала кілька фото, на яких вона позує з короткою стрижкою.

На знімках Лайма Вайкуле в окулярах, щиро посміхається і сидить за столом зі своїм улюбленцем.

Вперше чутки про повернення раку з’явилися після того, як під час відвідин концерту на честь композитора Раймонда Паулса місцеві журналісти спитали її про здоров’я. На що співачка у відповідь попросила молитися за неї.

"Замість того, щоб щось говорити, я скажу тільки це: моліться за мене! Я буду щаслива. Я скажу вам спасибі, тому що я теж молилася за всіх вас", — заявила Вайкуле.

Лайма Вайкуле і Україна

Влітку стало відомо, що Лайма Вайкуле допомагає українським біженцям. На одному з концертів співачка вийшла на сцену з українським прапором та заявила, що всі мешканці Латвії проти війни у нашій країні. Також співачка відмовляється відвідувати з концертами окупований росією Крим та й саму росію після 24 лютого. Також Вайкуле раніше зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.

Раніше про свою хворобу заговорив і український артист Андрій Данилко. Влітку минулого року продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін повідомив, що на тлі складного графіка в артиста стався серйозний гормональний збій, і він почав погано спати. Мабуть, від проблем з гормонами Андрій Михайлович і став набирати вагу. Крім цього, на психологічний стан знаменитості дуже вплинула і смерть матері. Артист не розповідав про трагедію цілий рік.