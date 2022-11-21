Обречены на несчастливую судьбу: топ-3 имени, которыми нельзя называть девочек

Обладательницы этих имен очень несчастны в личной жизни

К выбору имени своей новорожденной дочери необходимо относиться с особой ответственностью, поскольку одни имена для девочек приносят своим обладательницам только счастье, а другие — одиночество, жизнь с нелюбимыми или нищету.

Чтобы не обрести свою кровинушку на несчастливую судьбу, "Телеграф" рассказывает читателям о самых неудачных женских именах. Если вы выберете одно из топа для своей дочери, не удивляйтесь, что судьба у нее будет совсем непроста.

Александра

Женская форма имени Александра, Саша, наделена мужской энергетикой, поэтому зачастую на хрупкие плечи этих представительниц прекрасного пола ложится множество обязанностей. Александры много работают, обеспечивают семью, а в мужья берут мужчин слабых, не способных на поступки.

Людмила

Имя Людмила может принести несчастье своей обладательнице. В их жизни выходит так, что им часто выпадает разлука с любимыми и потери близких людей. Нередко такие девушки остаются одинокими.

Тамара

Тамара настоящая собственница. Она очень сильно ревнует, чрезмерно контролирует своего любимого человека. Недоверие к партнеру нередко приводит к расставанию. Тамарам трудно обрести свое семейное счастье.

Ранее "Телеграф" собрал три мужских имени, как самые неудачные. Мужчины с этими именами более склонны алкоголизму и другим зависимостям.