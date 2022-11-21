Приречені на нещасливу долю: топ-3 імені, якими не можна називати дівчаток

Власниці цих імен дуже нещасні в особистому житті

До вибору імені своєї новонародженої дочки необхідно ставитися з особливою відповідальністю, оскільки одні імена для дівчаток приносять своїм володаркам лише щастя, а інші – самотність, життя з нелюбимими чи злидні.

Щоб не наділити свою кровиночку нещасливою долею, "Телеграф" розповідає читачам про найневдаліші жіночі імена. Якщо ви виберете одне з топу для своєї дочки, не дивуйтеся, що доля у неї буде непроста.

Олександра

Жіноча форма імені Олександра, Саша, наділена чоловічою енергетикою, тому найчастіше на тендітні плечі цих представниць прекрасної статі лягає безліч обов’язків. Олександри багато працюють, забезпечують сім’ю, а у чоловіки беруть чоловіків слабких, не здатних на вчинки.

Людмила

Ім’я Людмила може принести нещастя своїй володарці. У їхньому житті виходить так, що їм часто випадає розлука з коханими та втрати близьких людей. Нерідко такі дівчата залишаються самотніми.

Тамара

Тамара — справжня власниця. Вона дуже сильно ревнує, надмірно контролює свою кохану людину. Недовіра до партнера нерідко призводить до розставання. Тамарам важко знайти своє сімейне щастя.

Раніше "Телеграф" зібрав три чоловічі імені, як найневдаліші. Чоловіки з цими іменами більш схильні до алкоголізму та інших залежностей.