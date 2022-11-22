Солист Red Hot Chili Peppers закрутил роман с 25-летней украинкой: пару "поймали" на свидании (фото)

Музыкант старше девушки на 35 лет

Не только звезды мирового кино, типа Леонардо Ди Каприо, восхищаются красотой украинских девушек. Вслед за звездой "Титаника", на свидании с украинкой был замечен известный музыкант, солист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис. 60-летнего артиста "поймали" вместе с украинской танцовщицей Мариной Мазепой.

Как сообщает Daily Mail, пара была "поймана" во время свидания в Лос-Анджелесе. Энтони и Марину видели сначала в одном из ресторанов за обедом, а после папарацци засняли их во время прогулки. Есть ли между ними отношения — неизвестно, но судя по фото, Марина смотрит на музыканта очень восхищенно.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда 60-летний Кидис встречается с девушкой, которая намного младше его. Разница в возрасте с Мазепой — 35 лет.

Кто такая Марина Мазепа

Марина родом из Конотопа Сумской области. С детства девушка занималась танцами, и именно благодаря им она и получила свою популярность. Впервые о ней заговорили после проекта "Танцюють всі". В 2017 году девушка переехала в Калифорнию, где начала строить карьеру хореографа.

Также Марина была участницей различных шоу талантов. В 2019 году она стала полуфиналисткой шоу "Америка имеет талант", покорив зрителей и судей своей шокирующей гибкостью и впечатляющей пластикой. Это после помогло ей пробиться в кинематограф. Она появилась и в таких фильмах как "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити". Следующим для нее будет сериал-приквел Джона Уика.

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