Соліст Red Hot Chili Peppers закрутив роман із 25-річною українкою: пару "зловили" на побаченні (фото)

Музикант старший за дівчину на 35 років

Не лише зірки світового кіно, на кшталт Леонардо Ді Капріо, захоплюються красою українських дівчат. Слідом за зіркою "Титаніка", на побаченні з українкою був помічений відомий музикант, соліст Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс. 60-річного артиста "зловили" разом із українською танцівницею Мариною Мазепою.

Як повідомляє Daily Mail, пара була "спіймана" під час побачення в Лос-Анджелесі. Ентоні та Марину бачили спочатку в одному з ресторанів за обідом, а після папараці зняли їх під час прогулянки. Чи є між ними стосунки — невідомо, але, судячи з фото, Марина дивиться на музиканта дуже захоплено.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли 60-річний Кідіс зустрічається з дівчиною, яка набагато молодша за нього. Різниця у віці з Мазепою – 35 років.

Хто така Марина Мазепа

Марина родом із Конотопу Сумської області. З дитинства дівчина займалася танцями, і саме завдяки їм вона набула своєї популярності. Вперше про неї заговорили після проєкту "Танцюють всі". 2017 року дівчина переїхала до Каліфорнії, де почала будувати кар’єру хореографа.

Також Марина була учасницею різноманітних шоу талантів. У 2019 році вона стала півфіналісткою шоу "Америка має талант", підкоривши глядачів та суддів своєю приголомшливою гнучкістю та винятковою пластикою. Це згодом допомогло їй пробитися в кінематограф. Вона з’явилася і в таких фільмах як "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Наступним для неї буде серіал-приквел Джона Уїка.

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