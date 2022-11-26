День Святого Иоанна Златоуста: что нельзя делать в праздник
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Иоанн Златоуст почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей
В субботу, 26 ноября, в православном мире отмечают День Иоанна Златоуста. Как и одного из известнейших христианских святых Георгия Победоносца, Ионна Златоуста почитают несколько раз в году. Церковь считает последнего как грамотного и терпеливого наставника, который открыл миру суть христианского учения.
"Телеграф" расскажет об особенностях праздника 26 ноября, а также - что можно и нельзя делать в этот день.
Когда отмечают День Иоанна Златоуста?
Христиане празднуют День Иоанна Златоуста 26 ноября. Однако его памяти посвящены еще несколько дат: 27 сентября — день представления Иоанна Златоуста и 9 февраля – перенесение мощей святого.
Какие существуют традиции праздника?
День Иоанна Златоуста — один из основных христианских праздников. Верующие 26 ноября с самого утра идут в храм, чтобы помолиться о здоровье своих близких и родных, попросить архиепископа Константинопольского о помощи. Во времена Руси в этот день хозяйки готовили блюда из муки нового помола. Они лепили пельмени и вареники с разнообразными постными начинками.
Какие запреты существуют в этот день?
Христиане верят, что 26 ноября нельзя:
- Ссориться;
- Злиться и осуждать других;
- Завидовать;
- Думать о плохом, вынашивать в голове нечистые намерения, злые помыслы;
- Сквернословить.
Предки считали, что день памяти Иоанна Златоуста является самым подходящим временем для совершения паломничества. Кроме того, в этот праздник верующим следует проанализировать то, как проходит их жизнь, соответствует ли она христианским заповедям.
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