День Святого Иоанна Златоуста: что нельзя делать в праздник

Иоанн Златоуст почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей

В субботу, 26 ноября, в православном мире отмечают День Иоанна Златоуста. Как и одного из известнейших христианских святых Георгия Победоносца, Ионна Златоуста почитают несколько раз в году. Церковь считает последнего как грамотного и терпеливого наставника, который открыл миру суть христианского учения.

"Телеграф" расскажет об особенностях праздника 26 ноября, а также - что можно и нельзя делать в этот день.

Когда отмечают День Иоанна Златоуста?

Христиане празднуют День Иоанна Златоуста 26 ноября. Однако его памяти посвящены еще несколько дат: 27 сентября — день представления Иоанна Златоуста и 9 февраля – перенесение мощей святого.

Какие существуют традиции праздника?

День Иоанна Златоуста — один из основных христианских праздников. Верующие 26 ноября с самого утра идут в храм, чтобы помолиться о здоровье своих близких и родных, попросить архиепископа Константинопольского о помощи. Во времена Руси в этот день хозяйки готовили блюда из муки нового помола. Они лепили пельмени и вареники с разнообразными постными начинками.

Какие запреты существуют в этот день?

Христиане верят, что 26 ноября нельзя:

Ссориться;

Злиться и осуждать других;

Завидовать;

Думать о плохом, вынашивать в голове нечистые намерения, злые помыслы;

Сквернословить.

Предки считали, что день памяти Иоанна Златоуста является самым подходящим временем для совершения паломничества. Кроме того, в этот праздник верующим следует проанализировать то, как проходит их жизнь, соответствует ли она христианским заповедям.

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